Ações de China e Hong Kong se recuperam com apoio de mercados regionais e de Pequim

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong recuperaram algum terreno nesta terça-feira, estabilizando-se na esteira de mercados regionais mais fortes e do apoio liderado pelo governo após uma liquidação brutal desencadeada por preocupações com tarifas comerciais.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 1,58%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,71%, depois que ambos caíram mais de 7% na segunda-feira.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,51% depois de ter despencado 13,2% na sessão anterior, na maior queda desde a crise financeira asiática de 1997. O Índice Hang Seng Tech subiu 3,8%, depois de cair 17% na segunda-feira.

Pequim intensificou publicamente os esforços para estabilizar o mercado depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs uma tarifa de 34% sobre a China na semana passada, enquanto a China respondeu com taxas de 34% sobre as importações dos EUA.

O fundo soberano Central Huijin Investment disse que comprou ações listadas na China por meio de fundos negociados em bolsa e continuará a aumentar as participações para "proteger o bom funcionamento do mercado de capitais".

Várias holdings estatais chinesas seguiram o exemplo e prometeram nesta terça-feira aumentar os investimentos em ações, enquanto várias empresas listadas anunciaram recompras de ações para sustentar os preços.

O órgão regulador financeiro da China também planeja aumentar os limites máximos de investimento dos fundos de seguro no mercado de ações, como parte das medidas tomadas para aumentar o apoio aos mercados de capitais.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 6,03%, a 33.012 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,51%, a 20.127 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,58%, a 3.145 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,71%, a 3.650 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,26%, a 2.334 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 4,02%, a 18.459 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 2,01%, a 3.469 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 2,27%, a 7.510 pontos.

(Reportagem de Jiaxing Li em Hong Kong)