STOXX 600 avança após quatro dias de perdas; tarifas dos EUA seguem em foco

Por Sukriti Gupta e Medha Singh

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa subia em relação às suas mínimas de 14 meses nesta terça-feira, após quatro sessões consecutivas de fortes vendas, embora a confiança dos investidores permanecia sensível às notícias sobre as tarifas dos Estados Unidos.

O índice STOXX 600 subia 1,44%, a 480,82 pontos, depois de cair 12,1% apenas nas últimas quatro sessões, com os investidores preocupados com uma possível recessão global desencadeada pela recente escalada das tensões comerciais.

No fechamento de segunda-feira, o índice caiu 17,9% em relação ao seu recorde histórico atingido em 3 de março.

Nesta sessão, investidores compravam ações de defesa, o setor com melhor desempenho neste ano, elevando o índice em 3,3%.

Enquanto isso, as ações de bancos, que haviam sido derrubadas por preocupações com a desaceleração do crescimento, avançavam 1%.

"Por enquanto, é mais provável que seja uma recuperação temporária do que uma recuperação completa, simplesmente porque os fundamentos que causaram a venda ainda não mudaram", disse Fiona Cincotta, analista de mercado sênior do City Index.

A China tem se recusado a ceder ao que chamou de "chantagem" dos EUA, à medida que a guerra comercial global desencadeada pelas tarifas abrangentes do presidente Donald Trump mostrava poucos sinais de diminuição.

A Comissão Europeia propôs contra-tarifas de 25% sobre uma série de produtos norte-americanos na segunda-feira, uma vez que o bloco enfrenta as tarifas sobre automóveis e metais já em vigor, e uma tarifa de 20% sobre outros produtos a partir de quarta-feira.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 1,77%, a 7.838 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 1,40%, a 20.066 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-A1540 ganhava 1,19%, a 7.009 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,98%, a 33.174 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,84%, a 1.884 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 1,60%, a 6.362 pontos.