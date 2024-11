Já é Natal: kit com quatro capas de almofadas temáticas está com 38% OFF

Com o Natal se aproximando, o Guia de Compras UOL encontrou um kit com capas de almofadas para quem quer manter a casa no clima natalino. O kit está com 38% de desconto, custando R$ 49,90 na Shopee.

De acordo com o fabricante, o tecido que compõe as capas é de microfibra importada, que promete toque macio e facilidade na limpeza. No entanto, alguns consumidores mencionaram que o tecido é fino, o que pode ser um ponto a considerar antes da compra. Confira mais informações sobre esse kit, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz o fabricante sobre as capas?

Compostas por microfibra importada;

Kit possui quatro capas com diferentes estampas;

Com verso liso na cor que combina com a estampa natalina;

Disponível em diferentes tamanhos (40x40 e 45x45).

O que diz quem comprou?

As capas de almofadas têm nota média de 4,9 estrelas (máximo de cinco) na Shopee. Os principais pontos positivos apontados pelos consumidores são a qualidade do tecido, tamanho e facilidade na limpeza. Confira os comentários:

Ótima qualidade! Elas são perfeitas! Tecido bom e tamanho ótimo. Eu simplesmente amei e comprarei novamente! Leticia

Achei que o material é bom, fácil de lavar na máquina e atende ao que está no anúncio. Chegou muito rápido. Mariana Azevedo

Achei as capas maravilhosas. Envio e entrega rápido. Produto de muito boa qualidade! Surpreendeu bastante, ainda mais pelo preço. Tem um zíper embutido e um acabamento ótimo. Amei a compra. Layane

Amei!! Ótima qualidade e acabamento. De acordo com o anúncio. As cores são bem vivas, eu estou apaixonada! Kat

Pontos de atenção

Em contrapartida, alguns consumidores demonstraram insatisfação com o tecido, cor e acabamento das capas natalinas.

É bonito, mas o tecido é fino. Não é o que eu esperava, mas fica bonito. Taty Souza

Recebi as capas de almofada. Aparentemente, na foto, são muito bonitas, mas pessoalmente deixa a desejar. O tecido é fino e a cor é meio apagada com certeza não vai durar outro natal a costura também deixou a desejar mas é aquela coisa o barato custa caro. Sandra

Não gostei, as capas que seriam vermelhas vieram com dois panos diferentes. Não é vermelho, é laranja. Marcela Lima

Capas são iguais a do anúncio. Mas o acabamento deixou a desejar. Maria

