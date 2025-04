BC do Japão diz que incerteza está crescendo enquanto tarifas de Trump abalam mercados

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O Banco do Japão disse que a incerteza sobre a economia do Japão está crescendo, já que algumas empresas estão preocupadas com o impacto sobre os lucros decorrente do aumento das tarifas comerciais dos Estados Unidos, um sinal de que as tarifas abrangentes do presidente Donald Trump correm o risco de prejudicar uma recuperação econômica moderada.

Um dos gerentes de filial do Banco do Japão descreveu a turbulência induzida por Trump como "diferente de qualquer outro choque", com o impacto na economia difícil de quantificar, sugerindo que a incerteza manterá o banco central em um padrão de espera por enquanto.

Em uma reunião trimestral de seus gerentes de agências regionais nesta segunda-feira, o Banco do Japão manteve sua avaliação para todas as nove regiões do país, dizendo que elas estão se recuperando ou se recuperando moderadamente.

No entanto, em um comunicado, a autoridade monetária japonesa afirmou que "a incerteza sobre a economia japonesa está aumentando", ressaltando sua preocupação de que as tarifas de Trump possam inviabilizar um ciclo de aumento de salários e preços -- um pré-requisito fundamental para novos aumentos nas taxas de juros.

Embora não tenha mencionado diretamente as tarifas mais altas dos EUA, o Banco do Japão alertou que "algumas empresas expressaram preocupação com o impacto sobre a produção e os lucros" da incerteza comercial dos EUA.

O gerente da filial do Banco do Japão em Osaka, Kazuhiro Masaki, disse que as tarifas recíprocas de Trump provavelmente terão um impacto negativo sobre o sentimento corporativo, acrescentando que as empresas no oeste do Japão já estão pensando em maneiras de lidar com os riscos negativos.

"Esse choque é diferente de qualquer outro choque do passado, pois é orientado por políticas. Portanto, é difícil examinar o possível impacto com base em experiências anteriores", disse Masaki em uma entrevista coletiva.

"O impacto pode vir por meio de muitos canais, inclusive por meio de movimentos comerciais e de mercado", disse Masaki que, antes de assumir o cargo atual, era chefe da divisão de elaboração de políticas monetárias do Banco do Japão.

Os gerentes das filiais do centro e do sul do Japão, onde se encontram gigantes do setor automobilístico como a Toyota Motor e seus fornecedores, também alertaram sobre o possível impacto das tarifas.

"As empresas já estavam alertando sobre a incerteza em relação a seus lucros em março. Espero que essas opiniões se espalhem", disse Kenji Sakuta, gerente da filial do Banco do Japão em Fukuoka, em uma coletiva de imprensa.