Índice de Hong Kong sofre maior queda diária desde 1997; fundo estatal investe em ações da China

XANGAI (Reuters) - O principal índice acionário de Hong Kong sofreu sua maior queda desde 1997 nesta segunda-feira, depois que a China revidou as tarifas dos Estados Unidos com suas próprias taxas, aprofundando a turbulência do mercado em meio a temores de uma guerra comercial mais ampla, enquanto o fundo soberano de Pequim interveio para estabilizar as ações locais.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 13,22%, a maior queda diária desde 1997, com as ações de empresas de tecnologia, energia solar, bancos e varejistas online afundando, uma vez que os investidores venderam qualquer ativo ligado ao crescimento e ao comércio global.

O índice CSI300 fechou em queda de 7,05%, já que a Central Huijin, ou a chamada "equipe nacional" de investidores apoiados pelo Estado, disse que aumentou as participações em ações chinesas para defender a estabilidade do mercado.

A China, que agora está enfrentando tarifas dos EUA de mais de 50%, respondeu da mesma forma na sexta-feira, aplicando taxas extras sobre as importações norte-americanas.

A intensificação da disputa entre as duas maiores economias do mundo ameaça abalar os fluxos comerciais e, além de afetar os lucros chineses, espera-se também que provoque uma desaceleração na demanda global em um momento de crescimento vacilante na China.

"Acho que o impacto desse choque será bastante significativo", disse o economista-chefe do UBS para a China, Tao Wang, em uma chamada com investidores nesta segunda-feira. "Para começar, foi um desafio atingir o crescimento do governo. E agora é ainda mais desafiador."

Os volumes de negociação foram pesados, especialmente porque os mercados chineses estiveram fechados na sexta-feira, quando as vendas foram mais intensas nos EUA e em outros centros financeiros.

O índice Hang Seng Tech despencou 17%, marcando seu pior desempenho em um único dia desde o início dos registros. O índice caiu 27% em um mês e está próximo de onde começou o ano.

Na ausência de qualquer indício de recuo por parte da Casa Branca, o foco dos investidores estará em Pequim, que pode apresentar medidas para apoiar os exportadores chineses e fortalecer a economia doméstica.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 8,8%, a 30.792 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 13,22%, a 19.828 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 7,34%, a 3.096 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 7,05%, a 3.589 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 5,57%, a 2.328 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 9,70%, a 19.232 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 7,46%, a 3.540 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 4,23%, a 7.343 pontos.

(Por redação de Xangai)