Questionado sobre mercados, Trump diz que às vezes é preciso "tomar remédio"

Por Trevor Hunnicutt

A BORDO DO AIR FORCE ONE (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo que às vezes é preciso tomar remédios quando questionado sobre a queda dos mercados, acrescentando que não estava intencionalmente planejando uma liquidação.

"Não quero que nada despenque, mas às vezes é preciso tomar remédio para consertar alguma coisa", disse Trump a repórteres no Air Force One sobre as consequências econômicas de suas tarifas.

"Fomos tratados tão mal por outros países porque tivemos uma liderança estúpida que permitiu que isso acontecesse", acrescentou.

Os mercados asiáticos tiveram um início difícil nesta segunda-feira, enquanto os futuros de Wall Street despencavam e os mercados apostavam que o risco crescente de uma recessão nos EUA pode levar a cortes na taxa de juros do país já em maio.

Trump não deu sinais de recuar em seus planos tarifários.

"Não sei dizer o que acontecerá com os mercados. Mas nosso país está muito mais forte", disse Trump.

Trump afirmou que não fará um acordo com Pequim a menos que o déficit comercial com a China seja resolvido.

"A menos que resolvamos esse problema, não farei um acordo", disse Trump.

Ele acrescentou que conversou com líderes europeus e asiáticos sobre as tarifas adotadas por seu governo, acrescentando que "eles estão loucos para fazer um acordo".

Agentes alfandegários dos EUA começaram a cobrar a tarifa unilateral de 10% de Trump sobre todas as importações de muitos países no sábado. Taxas tarifárias "recíprocas" mais altas, de 11% a 50%, sobre países individuais, devem entrar em vigor na quarta-feira.

(Reportagem adicional de Caitlin Webber, Jarrett Renshaw e Daphne Psaledakis)