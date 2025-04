Mombak acessa capital do Novo Fundo Clima em negócio com BNDES e Santander

Por Gabriel Araujo

SÃO PAULO (Reuters) - A startup de reflorestamento Mombak irá receber R$100 milhões em crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em negócio que envolveu também o Santander Brasil, disse nesta segunda-feira a empresa, que mira um crescimento rápido no mercado de remoção de carbono.

Com o acordo, a Mombak - que compra terras degradadas de agricultores e pecuaristas, ou faz parcerias com proprietários de terras para replantar espécies nativas na floresta amazônica - se torna a primeira empresa a acessar capital do "Novo Fundo Clima" para projetos de restauro florestal.

A versão reformulada do fundo, com apoio do governo, foi lançada em 2023 e prevê aportes para projetos "verdes".

No acordo com a Mombak, o Santander Brasil forneceu uma garantia bancária, em movimento que sublinha o interesse crescente de bancos privados no setor de remoção de carbono.

O BNDES já havia aprovado uma linha de crédito de até R$160 milhões para a Mombak em agosto do ano passado, mas a startup precisava de um agente financeiro que apresentasse as garantias necessárias para ter acesso ao capital.

"Há um desafio entre obter essa aprovação e realmente poder usar o capital. Acho que estamos atingindo um marco muito importante, que é poder acessar esse capital, e a forma pela qual fizemos isso foi estabelecendo a relação com o Santander", disse Gabriel Silva, cofundador da Mombak, em entrevista à Reuters.

A Mombak atualmente administra 45 mil acres (cerca de 18 mil hectares), uma área três vezes maior que Manhattan, e até junho espera ter plantado 8 milhões de árvores na floresta amazônica.

Ao reflorestar terras degradadas, a empresa trabalha para gerar créditos de carbono, que outras companhias podem então comprar para compensar suas próprias emissões de gases de efeito estufa.

A Mombak, que tem acordos com compradores como Microsoft, Google e McLaren, possui contratos de remoção de carbono que totalizam US$150 milhões, mas espera triplicar ou quadruplicar o valor este ano, segundo o presidente-executivo Peter Fernandez.

ACESSO A CAPITAL

Algumas empresas no nascente mercado de carbono do Brasil ainda reclamam da dificuldade de obter empréstimos para reduzir custos de capital e financiar suas operações - que são caras, uma vez que elas precisam comprar terras e costurar parcerias. Muitos investidores ainda veem o setor como arriscado.

A diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campello, disse que o acordo com a Mombak pode ajudar a aliviar algumas dessas preocupações. O banco vê o Brasil, onde quase 60% da floresta amazônica está localizada, como bem posicionado para se tornar um líder no mercado de compensação de carbono.

"Esse é o papel de um banco de desenvolvimento... Nós estamos tomando a iniciativa", disse Campello à Reuters, destacando que a carta-fiança obtida pela Mombak junto ao Santander também foi um sinal positivo.

"Para nós isso é ótimo, porque a gente fica mostrando que o mercado é viável e não só o BNDES está apostando, como outras instituições financeiras estão acreditando".

O head sênior de sustentabilidade do Santander, Leonardo Fleck, afirmou que acordos como este facilitam o avanço das teses de reflorestamento no mercado, ajudando as empresas a escalar suas operações ao mesmo tempo em que ganham mais confiança junto ao setor financeiro.

"Eles estão vendo que o capital está fluindo, as empresas estão plantando, estão conseguindo contratos de 'offtake' desses créditos de carbono com grandes empresas internacionais... Eu vejo muito como um quebra cabeça, você começa a encaixar as peças", disse Fleck em entrevista.

Com o novo capital, a Mombak espera ampliar seus projetos de reflorestamento no Pará, reforçando o modelo de parceria rural com proprietários de terra locais.

O financiamento à empresa inclui R$80 milhões do Fundo Clima e R$20 milhões obtidos pelo BNDES Finem.

"A primeira operação do Novo Fundo Clima para restauro florestal é simbólica como marco da atuação do governo federal no reflorestamento da Amazônia e da atuação do BNDES como impulsionador de um novo mercado, de um novo caminho para o desenvolvimento do Brasil", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.