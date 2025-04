STOXX 600 recua para menor nível em 16 meses com incerteza sobre guerra comercial

Por Sukriti Gupta e Medha Singh

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa recuou para o seu menor nível em 16 meses nesta segunda-feira, com os investidores ponderando sobre a possibilidade de uma recessão, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não forneceu sinais de que vai desistir de sua agressiva guerra comercial.

O índice STOXX 600 caía 4,33, a 474,85 pontos, recuando pela quarta sessão consecutiva e a caminho de seu maior declínio percentual em um dia desde a pandemia da Covid-19.

No fim de semana, Trump disse a repórteres que ele não fará um acordo com a China até que o déficit comercial dos EUA seja resolvido, provocando uma nova onda de perdas nos mercados asiáticos. [MKTS/GLOB]

"Havia alguma esperança no fim de semana de que talvez pudéssemos ver o início de uma negociação, mas as mensagens que vimos até agora sugerem que o presidente Trump está confortável com a reação do mercado e que ele vai continuar nesse curso", disse Richard Flax, diretor de investimentos da Moneyfarm.

Os bancos europeus estavam a caminho de confirmar um "bear market" (mercado baixista), com o Commerzbank e o Deutsche Bank caindo 10,7% e 10%, respectivamente, nesta segunda-feira.

Os investidores também vendiam ações de fabricantes de armas, que haviam subido no início deste ano com a perspectiva de maiores gastos com defesa.

A fabricante de tanques Rheinmetall caía 10%, enquanto a Hensoldt, a Rheinmetall e a Renk recuavam entre 8% e 12%.

Os países da União Europeia estão avaliando a aprovação de um primeiro conjunto de contramedidas direcionadas a até US$28 bilhões em importações dos EUA nos próximos dias.

O bloco enfrenta tarifas de importação de 25% sobre aço, alumínio e automóveis e tarifas "recíprocas" de 20% para quase todos os outros produtos.

O índice de referência está cerca de 17% abaixo de sua máxima histórica, atingida em março, antes que as preocupações com as consequências econômicas da política comercial de Trump derrubassem os mercados globais.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 3,92%, a 7.739 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX caía 4,28%, a 19.757 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-A1540 perdia 4,47%, a 6.949 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha desvalorização de 5,03%, a 32.905 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 4,46%, a 1.868 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 4,79%, a 6.318 pontos.