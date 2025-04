Futuros despencam com agravamento da deterioração dos mercados após tarifas de Trump

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street despencavam nesta segunda-feira, e o S&P 500 parecia a caminho de um "bear market" (mercado baixista), com os investidores buscando títulos devido a preocupações sobre as consequências dos planos tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os futuros do S&P 500 caíram mais de 20% em relação ao seu pico, sugerindo que o índice de referência está em um "bear market" desde fevereiro se fechar 20% abaixo de suas máximas históricas.

Trump disse a repórteres no domingo que os investidores devem suportar as consequências de sua ações e que ele se absterá de negociar com a China até que o déficit comercial dos EUA seja resolvido.

Nas duas sessões após a decisão tarifária de Trump, o S&P 500 caiu 10,5%, apagando quase US$5 trilhões em valor de mercado e marcando sua perda de dois dias mais significativa desde março de 2020.

O futuro do S&P 500 caía 1,97%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 2,15%, e o futuro do Dow Jones recuava 2,02%.

As quedas acentuadas nas duas últimas sessões empurraram o Nasdaq para um "bear market", enquanto o Dow Jones caiu mais de 10% em relação ao seu recorde de fechamento.

O temor de uma recessão impulsionada por tarifas fazia com que os mercados apostassem em um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve já em maio, com os investidores vendo essa possibilidade em 54%.

Enquanto isso, a semana que se inicia está repleta de uma série de indicadores econômicos, com os dados de preços ao consumidor sendo o centro das atenções na quinta-feira.

(Por Pranav Kashyap em Bengaluru)