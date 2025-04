BNDES forma com Butantan e Finep fundo para investimento em tecnologia em saúde

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e a Fundação Butantan (Butantan) anunciaram nesta segunda-feira lançamento de edital para seleção de gestor e estruturação de um Fundo de Investimento em Participação (FIP) na área da saúde.

O objetivo do Fundo Saúde é investir em micro, pequenas e médias empresas e fomentar startups que possam contribuir para o fortalecimento e adensamento tecnológico do ecossistema de inovação do "complexo econômico-industrial da saúde no Brasil", afirmou o banco de fomento em comunicado à imprensa.

O FIP terá capital mínimo de R$200 milhões. A BNDESPar deverá aportar, no mínimo, R$50 milhões, e, no máximo, R$125 milhões no fundo. O Butantan deverá aportar pelo menos R$50 milhões e a Finep, com recursos do FNDCT, deverá disponibilizar até R$ 60milhões.

Segundo o BNDES também deverá contar com participação de outros investidores interessados no setor de saúde.