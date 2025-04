Calendário do saque-aniversário do FGTS 2025: veja datas confirmadas

O cronograma do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para o ano de 2025 já foi liberado pelo governo federal. Os saques são organizados de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, o que significa que os nascidos em janeiro, por exemplo, já podem acessar os valores disponíveis.

Calendário de 2025 do saque-aniversário do FGTS

Nascidos em janeiro: de 2 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025

de 2 de janeiro de 2025 a 31 de março de 2025 Nascidos em fevereiro: de 3 de fevereiro de 2025 a 30 de abril de 2025

de 3 de fevereiro de 2025 a 30 de abril de 2025 Nascidos em março: de 3 de março de 2025 a 30 de maio de 2025

de 3 de março de 2025 a 30 de maio de 2025 Nascidos em abril: de 1º de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

de 1º de abril de 2025 a 30 de junho de 2025 Nascidos em maio: de 2 de maio de 2025 a 31 de julho de 2025

de 2 de maio de 2025 a 31 de julho de 2025 Nascidos em junho: de 2 de junho de 2025 a 29 de agosto de 2025

de 2 de junho de 2025 a 29 de agosto de 2025 Nascidos em julho: de 1º de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025

de 1º de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025 Nascidos em agosto: de 1º de agosto de 2025 a 31 de outubro de 2025

de 1º de agosto de 2025 a 31 de outubro de 2025 Nascidos em setembro: de 1º de setembro de 2025 a 28 de novembro de 2025

de 1º de setembro de 2025 a 28 de novembro de 2025 Nascidos em outubro: de 1º de outubro de 2025 a 30 de dezembro de 2025

de 1º de outubro de 2025 a 30 de dezembro de 2025 Nascidos em novembro: de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026

de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026 Nascidos em dezembro: de 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

Como funciona o saque-aniversário?

Essa modalidade permite ao trabalhador retirar anualmente uma parte do saldo de sua conta do FGTS no mês de seu aniversário. No entanto, ao aderir a essa opção, em caso de demissão, o trabalhador terá acesso apenas à multa rescisória, sem direito ao valor total da conta — como ocorre no modelo tradicional de saque-rescisão.

No saque-rescisão, quem for desligado sem justa causa pode sacar a totalidade dos valores disponíveis no FGTS, incluindo a multa de 40%.

Para quem escolhe o saque-aniversário, o valor fica acessível no primeiro dia útil do mês de nascimento, com um prazo de retirada de até 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário?

A escolha por essa modalidade é voluntária e pode ser feita tanto pelo site quanto pelo aplicativo do FGTS. O trabalhador precisa informar uma conta bancária para que os valores sejam depositados. Segundo a Caixa, se o pedido for feito no mês de aniversário, o depósito será realizado em até cinco dias úteis.

Também é possível voltar à modalidade de saque-rescisão por meio do app, desde que não haja empréstimo antecipado com garantia do saque-aniversário. Essa mudança só passa a valer a partir do primeiro dia útil do 25º mês após a solicitação.

Qual o valor do saque-aniversário?

O valor a ser liberado depende do total disponível nas contas do FGTS do trabalhador e segue uma tabela com percentuais (alíquotas) de 5% a 50%, acrescidos de uma parcela fixa, conforme o saldo acumulado.

Até R$ 500: 50%, sem parcela adicional

50%, sem parcela adicional De R$ 500,01 até R$1.000,00: 40%, parcela adicional de R$ 50,00

40%, parcela adicional de R$ 50,00 De R$ 1.000,01 até R$ 5.000,00: 30%, parcela adicional de R$ 150,00

30%, parcela adicional de R$ 150,00 De R$ 5.000,01 até R$ 10.000,00: 20%, parcela adicional de R$ 650,00

20%, parcela adicional de R$ 650,00 De R$ 10.000,01 até R$15.000,00: 15%, parcela adicional de R$ 1.150,00

15%, parcela adicional de R$ 1.150,00 De R$ 15.000,01 até R$ 20.000,00: 10%, parcela adicional de R$ 1.900,00

10%, parcela adicional de R$ 1.900,00 Acima de R$ 20.000,01: 5%, parcela adicional de R$ 2.900,00

Esse modelo permite acesso parcial ao dinheiro do FGTS de forma recorrente, sendo útil em situações emergenciais ou para planejamento financeiro, mas exige atenção às implicações em caso de desligamento do emprego.

* Com informações da Agência Estado.