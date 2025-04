Temendo novo colapso dos mercados, futuro chanceler da Alemanha pede ação rápida sobre tarifas

Por Andreas Rinke

BERLIM (Reuters) - O provável futuro chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, pediu nesta segunda-feira uma ação rápida para garantir a competitividade do país em resposta à queda dos mercados de ações e títulos após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de tarifas.

Os principais índices de ações caíam nesta segunda-feira já que Trump não mostrou sinais de recuar em seus planos tarifários e os investidores apostavam que o risco crescente de recessão pode levar o Federal Reserve a cortar a taxa de juros já em maio.

"A situação nos mercados internacionais de ações e títulos é dramática e ameaça se deteriorar ainda mais. Portanto, é mais urgente do que nunca que a Alemanha restaure sua competitividade internacional o mais rápido possível", disse Merz em uma declaração enviada por email à Reuters.

"Essa questão deve estar agora no centro das negociações de coalizão", acrescentou ele sobre as negociações de seu bloco conservador para formar um governo com os social-democratas, repetindo os apelos de seu partido por cortes de impostos, redução da burocracia e preços mais baixos de energia.

Juntamente com outros países da União Europeia, a Alemanha enfrenta tarifas de importação de 25% sobre aço, alumínio e automóveis, e tarifas "recíprocas" de 20% a partir de quarta-feira para quase todos os outros produtos.

As tarifas apenas aumentam a dor de cabeça econômica da Alemanha, atrapalhando as tentativas do futuro governo de coalizão de tirar a maior economia da Europa de uma recessão que já dura dois anos.

O provável futuro líder da Alemanha adotou um tom severo em relação a Trump e enfatizou que a Europa deve reduzir sua dependência de Washington no que diz respeito à defesa.

A Comissão Europeia está tentando coordenar uma resposta conjunta às tarifas em nome dos países da UE, incluindo a Alemanha.

