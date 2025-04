BR-101 é liberada 16h após explosão de caminhão em SC; veja momento

Do UOL, em São Paulo, e colaboração para o UOL, em Florianópolis (SC)

A rodovia BR-101 foi liberada na manhã de hoje após a explosão de um caminhão-tanque carregado com etanol, que atingiu dezenas de veículos e deixou cinco pessoas feridas em Palhoça (SC).

O que aconteceu

As pistas nos dois sentidos estavam interditadas desde às 13h30 de ontem. A concessionária Arteris, responsável pela rodovia, informou que a liberação ocorreu por volta das 5h20 de hoje, 16 horas depois do acidente.

Trânsito ainda é bastante lento, mas flui. A Arteris disse ainda que há 10 quilômetros de retenção no sentido sul e 10 quilômetros no sentido norte.

Perícias já foram realizadas no local. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou ao UOL que o processo de transbordamento do combustível que restava no tanque da carreta foi o processo que mais demorou e atrasou a liberação da pista.

PRF investiga as causas do acidente. Corporação chamou ocorrência de ''complexa'' e disse que não há previsão de conclusão das investigações.

Equipamento que registra a velocidade do veículo foi destruído com o incêndio. Por isso, ela será estimada com base em vestígios técnicos e dados coletados pela perícia, segundo a polícia.

Entenda o caso

O caminhão tombou e explodiu no km 233. Um vídeo das câmeras de segurança da rodovia mostram o exato momento em que o veículo realiza a curva, tomba e causa um incêndio de enormes proporções.

Outras duas carretas e 22 carros foram atingidos. O fogo se espalhou rapidamente após o tombamento do caminhão, e veículos que estavam próximos entraram em combustão.

Cinco pessoas ficaram feridas. Entre as vítimas do acidente, estão o motorista do caminhão-tanque que tombou e sua mulher. Ambos sofreram queimaduras nos membros superiores e inferiores e foram encaminhados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Pinheira. Outras três pessoas foram atingidas pelas chamas e removidas por ambulâncias da concessionária.