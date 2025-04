Bolsonaro compara sua situação com a de Marine Le Pen e ganha destaque em sites franceses

Os sites de notícias da França repercutem nesta segunda-feira (7) o ato pró-Bolsonaro na avenida Paulista em São Paulo, que reuniu cerca de 45 mil participantes neste domingo (6). Os veículos franceses destacam que o ex-presidente comparou o seu caso ao da líder da extrema direita na França, Marine Le Pen.

"O que aconteceu na França com [Marine] Le Pen, aconteceu no Brasil comigo", afirmou Bolsonaro à AFP, referindo-se à número 2 do partido Reunião Nacional, condenada na semana passada a uma pena de inelegibilidade de cinco anos devido ao uso indevido de verbas do Parlamento Europeu.

A declaração do ex-presidente brasileiro é um dos destaque do site do 20 Minutes e da rádio Europe 1, que lembram também que Bolsonaro pode ser condenado a até 40 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

O site da TV France 24 destaca outra declaração do líder da extrema direita do Brasil, feita durante o discurso na avenida Paulista.

"O que os caras querem não é me prender de verdade, eles querem me matar, porque sou uma espinha na garganta deles", afirmou Bolsonaro a seus apoiadores, referindo-se aos ministros do Supremo Tribunal Federal, a quem acusa de persegui-lo.

A matéria do 20 minutes explica que o ato tinha como objetivo reclamar a anistia a mais de 500 pessoas condenadas pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. O texto lembra que uma semana após a posse de Lula, milhares de bolsonaristas invadiram e saquearam os prédios do Congresso, o Palácio do Planalto e a sede do STF, exigindo uma intervenção militar.

Débora Rodrigues ganha apoio

Os sites também salientam que muitos manifestantes foram ao protesto na avenida Paulista usando máscaras com o rosto do presidente americano, Donald Trump, de de quem Bolsonaro "é um grande admirador", além de bíblias e batons, em apoio à cabeleireira Débora Rodrigues.

A apoiadora do ex-presidente estava em detenção provisória por ter vandalizado a estátua da Justiça na frente do STF durante o ato de 8 de janeiro de 2023. Desde o final de março, por ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes, ela pôde voltar para casa, onde cumpre prisão domiciliar.