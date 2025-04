Fundo soberano da China entra em cena para sustentar ações em queda por guerra comercial

Por Samuel Shen e Tom Westbrook

XANGAI (Reuters) - A China interveio nesta segunda-feira para sustentar as ações domésticas que caíram devido às preocupações com as tarifas dos Estados Unidos, com um fundo soberano aumentando suas participações em ações e dizendo que defenderá a estabilidade do mercado.

O Central Huijin Investment, uma unidade da China Investment Corp, disse em um comunicado que adicionou ações listadas na China por meio de fundos negociados em bolsa e continuará a aumentar as participações para "proteger o bom funcionamento do mercado de capitais".

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, despencou mais de 7% nesta segunda-feira, em seu pior dia em cinco anos, depois que os EUA impuseram tarifas extras de 34% sobre a China na semana passada, que então revidou com suas próprias taxas de 34%.

Investidores se desfizeram de ações de forma generalizada, preocupados com a perspectiva de uma guerra comercial cada vez mais violenta e de uma recessão global.

Mas o comunicado do Huijin ajudou as ações chinesas a encontrar um piso, com o mercado se recuperando de perdas anteriores de até 9%. Elas perderam 7,6% desde o anúncio de Trump, um declínio muito menor do que a queda de 13% do índice acionário japonês Nikkei.

O Huijin disse que está "firmemente otimista com relação às perspectivas de desenvolvimento do mercado de capitais da China e reconhece plenamente o atual valor de investimento das ações da categoria A".

Wen Hao, operador de ações, disse que o mercado tem espaço limitado para cair, dado o apoio do fundo estatal e outras medidas prováveis, como afrouxamento monetário e medidas para estimular os gastos dos consumidores.

Mas William Xin, presidente da Spring Mountain Pu Jiang Investment Management, disse que esse suporte não será suficiente para compensar o impacto de uma guerra comercial cada vez maior, na qual "as empresas estão lutando para fazer encomendas, definir preços e reter clientes".

"Procurar pechinchas agora é como pegar uma faca que está caindo, então prefiro manter o dinheiro até que haja um pouco mais de estabilidade", disse ele.

O Huijin é um dos vários investidores da "Equipe Nacional" apoiados pelo Estado e encarregados de estabilizar o mercado em tempos de turbulência. Entre os outros estão o China Securities Finance Corp e veículos de investimento controlados pelo órgão regulador de câmbio da China.

(Reportagem de Samuel Shen em Xangai, Tom Westbrook em Cingapura e redação Pequim)