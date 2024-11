Presidente do BC da Alemanha diz que tarifas de Trump podem custar 1% da produção econômica alemã

BERLIM (Reuters) - As novas tarifas planejadas pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, podem custar à Alemanha 1% da produção econômica se entrarem em vigor, disse o presidente do banco central alemão, Joachim Nagel, em entrevista ao jornal Die Zeit publicada nesta quarta-feira.

"Se as novas tarifas realmente se concretizarem, poderemos até cair em território negativo", disse Nagel, com a Alemanha já enfrentando um crescimento fraco neste ano e no próximo.

A economia alemã não deverá crescer em 2024 e provavelmente crescerá menos de 1% em 2025, de acordo com ele.

Nagel, que faz parte do Conselho do Banco Central Europeu, também expressou preocupação com as perspectivas do mercado de trabalho alemão, dizendo ao Die Zeit: "Os empregos que estamos perdendo na indústria podem não ser substituídos tão facilmente quanto antes por novos empregos no setor de serviços".

Ele defendeu a atual trajetória de juros do BCE como apropriada.

O BCE já cortou os juros três vezes este ano, e novos cortes em cada uma de suas reuniões, pelo menos até abril próximo, estão totalmente precificados.

"Não estamos exagerando. Ainda há uma pressão perceptível sobre os preços, que vem principalmente do setor de serviços devido aos salários", disse Nagel.

(Por Rachel More)