Wall Street fecha com sinais mistos após inflação manter expectativa de juro menor

Por Sinéad Carew e Purvi Agarwal

(Reuters) - Os índices Dow Jones e S&P 500 registraram variação positiva nesta quarta-feira, enquanto o índice de tecnologia Nasdaq perdeu terreno, depois que dados de outubro mostraram que os preços ao consumidor norte-americano subiram em linha com expectativas, dando suporte às apostas de que o Federal Reserve reduzirá a taxa de juros em dezembro.

O índice de preços ao consumidor norte-americano subiu 0,2% em outubro, pelo quarto mês consecutivo, e avançou 2,6% em uma base anual, informou o Departamento do Trabalho dos EUA. Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o núcleo do índice aumentou 0,3% em outubro, em linha com as previsões de economistas.

Após o relatório, as apostas dos operadores refletiram uma probabilidade de mais de 82% de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros na reunião de dezembro do Fed, acima dos 58,7% registrados na segunda-feira, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Embora algumas autoridades do Fed tenham soado mais cautelosas nesta quarta-feira, o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, disse à Bloomberg TV que está confiante de que a inflação está caindo, destacando que os dados do índice de preços ao consumidor "confirmam" essa trajetória descendente.

"O fato de termos obtido um número em linha ajudou a aliviar alguns temores. Nada do que vimos nos dados de hoje vai contra um corte nos juros em dezembro", disse Angelo Kourkafas, estrategista sênior de investimentos da Edward Jones.

De acordo com Kourkafas, o desempenho superior do setor de consumo discricionário, com alta de mais de 1% no dia, provavelmente se deveu a apostas em cortes na taxa básica.

O Dow Jones subiu 0,11%, para 43.958,19 pontos. O S&P 500 teve variação positiva de 0,02%, para 5.985,38 pontos. O Nasdaq perdeu 0,26%, para 19.230,74 pontos.