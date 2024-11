Terremeto com potente réplica atinge sudeste de Cuba

Um forte terremoto de magnitude 5,9 atingiu a costa sudeste de Cuba, perto da cidade de Santiago, neste domingo (10), seguido por um tremor secundário maior, de magnitude 6,8, informaram geólogos americanos.

O Serviço Geológico dos EUA (USGS) situou o epicentro do primeiro terremoto a uma profundidade de 14,2 quilômetros no oceano, a cerca de 35 quilômetros da costa de Bartolome Maso, na província de Granma, e a cerca de 175 quilômetros de Santiago de Cuba, a segunda maior cidade do país.

O tremor secundário, que foi sentido em várias províncias do país, teve magnitude de 6,8 e atingiu 23,5 quilômetros sob o oceano uma hora depois, de acordo com o USGS.

Em nenhum caso foram emitidos avisos de tsunami.

Em Caney de las Mercedes, um pequeno povoado no município de Bartolomé Masó, Karen Rodríguez disse à AFP: "A sensação foi muito forte aqui. Foi cerca de meia hora depois do primeiro tremor e estávamos voltando para casa quando veio o segundo e foi ainda mais forte.

A cabeleireira de 28 anos enfatizou que no vilarejo "há casas com paredes rachadas, outras com paredes que caíram e algumas com telhados que desabaram".

Os movimentos telúricos foram sentidos em todas as províncias do leste, além de Camagüey e Ciego de Ávila (centro), informou o jornal oficial Granma, sem que nenhuma morte tenha sido registrada até o momento.

Em Bayamo, uma cidade de 140.000 habitantes a 50 km de Bartolmé Masó, as pessoas também sentiram o forte tremor secundário.

"Os postes estavam se movendo, a rua, tudo durou cerca de 20 segundos, o primeiro, porque depois houve outro que também foi muito forte. As pessoas estavam assustadas, todos estavam correndo, saindo de suas casas, muito assustados", disse à AFP o soldador Liván Chávez, de 24 anos.

"Eu estava deitado, achei que ia ser atingido por alguma coisa, todo mundo saiu para a rua", disse Dalia Rodriguez, uma dona de casa cuja residência sofreu danos em uma parede, sobre o segundo tremor.

"Essa seria a última coisa que poderia acontecer, não dormi ontem à noite tentando pegar água, nem uma gota, nada", acrescentou Rodriguez.

No centro de Santiago de Cuba, "as pessoas saíram rapidamente para as ruas porque o chão se moveu com muita força", disse à AFP Andres Perez, um aposentado de 65 anos que mora no centro da cidade.

"Foi realmente muito forte, minha esposa está muito nervosa", acrescentou.

O tremor atinge a ilha quando o país se recupera da destruição de Rafael, um furacão de categoria 3, que atingiu o oeste do território, deixando-o sem energia elétrica por quase dois dias.

Um terremoto de magnitude 5,1 foi registrado em 17 de outubro em Santiago de Cuba, sem danos.

Outro forte terremoto de magnitude 7,7 foi registrado em janeiro de 2020 nas águas do Caribe e foi sentido em várias províncias de Cuba, causando a evacuação de edifícios em Havana, sem danos relatados.

bur-tib-lp-jb/db/dd

© Agence France-Presse