Israel diz que reabrirá passagem para Gaza em meio ao aumento da pressão para entrada de auxílio

JERUSALÉM (Reuters) - O Exército israelense disse nesta sexta-feira que está planejando reabrir a passagem de Kissufim para a região central de Gaza para aumentar o fluxo de auxílio para o extremo sul do enclave.

A medida foi tomada em meio a uma crescente pressão internacional sobre Israel para que mais ajuda entre em Gaza, onde as agências de auxílio alertaram para uma crise humanitária cada vez maior no norte -- local em que tropas israelenses estão conduzindo uma grande operação há mais de um mês.

A nova passagem seria aberta após trabalho de engenharia realizado nas últimas semanas pelos engenheiros das Forças Armadas de Israel para construir pontos de inspeção e estradas pavimentadas, segundo os militares.

No mês passado, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, escreveram para autoridades israelenses exigindo medidas concretas para lidar com o agravamento da situação no enclave palestino.

A carta, que foi publicada na internet por um repórter da Axios, deu ao governo israelense 30 dias para melhorar a situação humanitária em Gaza.

Entre as exigências incluídas na carta estava a abertura de uma quinta passagem para Gaza.