CPFL tem lucro de R$1,33 bi no 3º tri, alta de 1,5% ano a ano

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A CPFL Energia apurou um lucro líquido de 1,33 bilhão de reais no terceiro trimestre, cifra que representa um crescimento de 1,5% em relação ao registrado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira.

No mesmo intervalo, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da elétrica alcançou 3,2 bilhões de reais, uma alta de 0,7% na base anual.

Segundo a companhia, o desempenho trimestral foi influenciado pelo aumento no volume de venda de energia por suas distribuidoras, com crescimento de 4,1% no terceiro trimestre. As classes residencial, comercial e industrial registraram aumentos da ordem de 4% do consumo de energia, refletindo melhora da atividade econômica e temperaturas mais elevadas no Estado de São Paulo no período, o que estimula o uso de aparelhos de ar condicionado.

Por outro lado, a CPFL notou que a inadimplência no pagamento das contas de luz de suas distribuidoras de energia permaneceu em patamar mais elevado, resultando em um indicador de 1,22% (PDD/Receita de Fornecimento).

Esse desempenho da inadimplência deve-se principalmente às altas temperaturas, que elevaram o ticket médio das faturas dos clientes, além da impossibilidade de execução de cortes de energia no Rio Grande do Sul, em decorrência das enchentes que atingiram o Estado, disse a CPFL.

Em relação a investimentos, a companhia executou aportes de 1,5 bilhão de reais no terceiro trimestre, representando um aumento de 17,8% em relação aos mesmos três meses do ano passado. Desse montante, 76% foram direcionados ao negócio de distribuição, visando à expansão, melhoria e modernização das redes das quatro concessionárias do grupo.

"Em nosso plano a estimativa é atingir um Capex (investimento) de 28,3 bilhões de reais, nos próximos cinco anos, visando robustecer a qualidade do serviço e modernizar as redes de distribuição e transmissão", afirmou Gustavo Estrella, CEO da CPFL, em nota.