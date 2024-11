IGP-DI acelera alta a 1,54% em outubro com commodities agrícolas, diz FGV

SÃO PAULO (Reuters) - O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 1,54% em outubro, depois de avanço de 1,03% no mês anterior, sob pressão das commodities agrícolas, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira.

O resultado ficou em linha com a expectativa em pesquisa da Reuters e levou o índice a acumular em 12 meses avanço de 5,91%.

No período, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI), que responde por 60% do indicador geral, passou a subir 2,01%, de alta de 1,20% no mês anterior.

“As commodities agrícolas continuam influenciando o movimento de alta do Índice de Preços ao Produtor, sendo que bovinos, soja e milho foram as maiores contribuições", explicou Matheus Dias, economista do FGV IBRE.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) -- que responde por 30% do IGP-DI -- mostrou que a pressão aos consumidores diminuiu ao desacelerar a alta a 0,30% em outubro, de 0,63% em setembro.

As principais contribuições para esse resultado partiram dos itens passagem aérea (8,78% para -6,33%), tarifa de eletricidade residencial (7,04% para 4,41%) e cigarros (8,30% para 0,39%).

O Índice Nacional de Custo de Construção (INCC), por sua vez, registrou desaceleração da alta a 0,68% em outubro, de 0,58% antes.

O IGP-DI calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre o 1º e o último dia do mês de referência.

(Por Camila Moreira)