'Kombi Gavião' reformada para Neto esbanja exclusividade e vira até estúdio

O ex-jogador e comentarista esportivo Neto, ídolo do Corinthians, chamou a atenção ao investir na aquisição e personalização de um novo carro. Batizada de 'Kombi Gavião', o veículo ano 2008 recebeu um projeto exclusivo e moderno.

Antes da transformação, o veículo era branco e original de fábrica. A personalização incluiu desde a sua cor até a instalação de acessórios para o conforto do motoristas e passageiros como frigobar, bancos traseiros reclináveis e ar-condicionado.

Dayane Vieira, CEO da Império das Kombis, empresa responsável pela personalização do veículo, conta que foram sete meses até que a 'Kombi Gavião' ficasse pronta.

"Ele nos deu carta-branca para fazermos o que queríamos, então aproveitamos para inovar bastante", diz.

A empresa não revela o valor do investimento, mas afirma que ficou entre R$ 150 mil e R$ 250 mil. O valor é referente à compra e personalização do veículo.

Os detalhes da Kombi começam já na cor escolhida: preto com flacke vermelho. Os detalhes dos cristais podem ser vistos ao se aproximar do veículo e também no sol, quando a cor do veículo fica bordô. As rodas são esportivas, aro 15, e o farol é de LED.

Imagem: Reprodução

O projeto do interior teve como inspiração a camisa comemorativa de 100 anos do Corinthians, predominando as cores creme e off-white e com o primeiro brasão usado pelo time bordado nos bancos dianteiros e na tapeçaria traseira.

Quatro bancos individuais, elétricos e reclináveis foram instalados na parte traseira do veículo para acomodar os passageiros. O espaço ainda conta com uma TV de 24 polegadas, equipamento de som, cooler e carregador para celular.

Imagem: Reprodução

A cabine também ganhou ar de modernidade, com central multimídia, sistema de ar-condicionado e carregador de indução. O banco do motorista também é elétrico e individual. O volante é esportivo e a direção leve e sem folga.

A parte interna ainda ganhou revestimento térmico e acústico e iluminação de LED, caso o ex-jogador e comentarista esportivo queira usar o veículo para gravações e entrevistas.

Além da personalização, a Kombi também passou por revisão mecânica. O motor foi mantido o original, 1.4 flex.

"É um projeto exclusivo e muito moderno. Dizemos que a 'Kombi Gavião' é a número um entre todas as que já fizemos aqui na empresa", diz Dayane.

Vieira afirma que a busca por esse tipo de serviço vem crescendo nos últimos anos. Segundo ela, hoje o tempo de espera para uma personalização do veículo é de 10 meses.

"Todos nossos projetos são exclusivos, pensados e realizados de acordo com o desejo do cliente. Hoje temos 35 Kombis na fila para serem personalizadas", diz.