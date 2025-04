Exército israelense anuncia nova ofensiva terrestre na Cidade de Gaza

Israel anunciou nesta sexta-feira (4) que iniciou uma nova ofensiva terrestre na Cidade de Gaza, menos de 48 horas após o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometer que intensificaria a pressão militar sobre o movimento islamista palestino Hamas para obter a libertação dos reféns.

Após dois meses de trégua, Israel retomou a ofensiva na Faixa de Gaza em 18 de março, afirmando que a pressão militar é a única maneira para obrigar o Hamas a devolver quase 60 reféns, mortos ou vivos, que mantém em cativeiro.

"Nas últimas horas, as (forças israelenses) começaram a realizar atividades terrestres na área de Shujaiya (bairro leste da Cidade de Gaza), com o objetivo de ampliar a zona de segurança", afirma um comunicado militar em referência à zona de amortecimento que o Exército estabeleceu na Faixa de Gaza, ao longo da fronteira com Israel e Egito.

"No âmbito desta operação, os soldados eliminaram vários terroristas e desmantelaram infraestruturas terroristas do Hamas, em particular um centro de comando e controle", acrescenta o texto.

Os soldados "permitem a saída de civis da zona de combate por vias organizadas para sua segurança", afirmou o Exército sem revelar mais detalhes.

Netanyahu afirmou na quarta-feira que as forças israelenses estão "fragmentando a Faixa de Gaza e aumentando a pressão pouco a pouco para que nos devolvam os reféns".

