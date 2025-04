Diretor da Agência de Segurança Nacional americana é demitido, afirma imprensa

O diretor da Agência de Segurança Nacional (NSA) dos Estados Unidos, Timothy Haugh, foi demitido na quinta-feira (3), informa a imprensa americana.

O general Timothy Haugh foi demitido depois de passar pouco mais de um ano no cargo, informaram fontes do governo ao jornal The Washington Post.

As fontes citadas pelo jornal não explicaram as razões para a demissão.

Haugh também foi diretor do Comando Cibernético dos Estados Unidos, o órgão de guerra cibernética do Pentágono que efetua operações ofensivas e de defesa.

A vice-diretora da NSA, Wendy Noble, também foi destituída e transferida para outro cargo no Pentágono, informou o jornal.

O Pentágono não respondeu ao pedido de comentários da AFP até o momento.

Haugh, nomeado em fevereiro de 2024, já havia ocupado uma série de cargos de alto escalão no setor de cibersegurança, incluindo o de comandante da 'Cyber National Mission Force', uma força de elite.

O congressista democrata Jim Himes se declarou "profundamente perturbado" com a demissão de Haugh.

"Conheci o general Haugh como um líder honesto e franco que respeitava a lei e priorizava a segurança nacional", escreveu no X.

"Temo que são precisamente estas qualidades que podem ter provocado sua demissão nesta administração", acrescentou.

O presidente americano, Donald Trump, iniciou uma grande reorganização do comando das Forças Armadas desde que assumiu o cargo em janeiro.

O republicano demitiu em fevereiro o general Charles "CQ" Brown, comandante do Estado-Maior Conjunto, assim como outros comandantes de alto escalão,

A administração Trump também iniciou uma onda de demissões nas agências federais e iniciou medidas para desmantelar as instituições governamentais.

O subcomandante do Comando Cibernético, William J. Hartman, e a diretora executiva da NSA, Sheila Thomas, foram nomeados diretor interino e vice-diretora interina da NSA, informou o Post.

