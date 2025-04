Palmeiras sofre, mas vence Sporting Cristal (3-2) em estreia na Libertadores

O Palmeiras estreou na Copa Libertadores 2025 com uma vitória sofrida sobre o Sporting Cristal por 3 a 2 nesta quinta-feira (2), em Lima, em um intenso duelo pela primeira rodada do Grupo G.

Estêvão (38'), Piquerez (82' de pênalti) e Richard Ríos Ríos (90'+2) marcaram os gols do time paulista Estádio Nacional da capital peruana.

O Sporting Cristal chegou ao empate duas vezes com Jesús Pretell (67') e Martín Távara (83').

- Estêvão abre o placar -

O Palmeiras assumiu o controle da partida nos primeiros minutos. Acuado, o Sporting apostou nos contra-ataques para tentar se aproximar do gol.

Aos 17 minutos, Santiago González cobrou falta e Weverton defendeu. Na sequência, o time brasileiro reagiu e aumentou a pressão, mas os peruanos tiveram outras chances com o jovem Maxloren Castro, de 17 anos, e González.

Aos 25, Weverton salvou em cima da linha uma cabeçada de Gianfranco Chávez. E minutos depois, o Palmeiras abriu o placar: Estêvão bateu de esquerda dentro da área e fez 1 a 0.

- Vitória com gol no fim -

No segundo tempo, o 'Verdão' continuou buscando o gol, mas o Sporting se segurou na defesa, até conseguir o empate com um tiro de longe de Pretell, sem chance de defesa para Weverton.

Já sem a vantagem, o Palmeiras começou a criar jogadas coletivas e em uma delas José López foi derrubado na área por Leandro Sosa. Na cobrança de pênalti, PIquerez colocou os brasileiros novamente na frente.

Mas no minuto seguinte, o Sporting Cristal empatou com um outro chute de média distância, com uma batida perfeita de canhota de Gerald Távara, novamente impossível para Weverton.

Nos minutos finais, o Palmeiras voltou a pressionar em busca da vitória, e o terceiro gol veio em uma cabeçada de Richard Ríos nos acréscimos

Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Cerro Porteño do Paraguai em São Paulo e o Sporting Cristal vai a La Paz para enfrentar o Bolívar.

- Escalações:

Sporting Cristal: Diego Enríquez - Leandro Sosa, Franco Romero, Gianfranco Chávez, Rafael Lutiger (Jhilmar Lora, 58') - Jesús Pretell (Ian Wisdon, 86'), Martín Távara - Maxloren Castro (Misael Sosa, 86'), Santiago González - Irven Ávila (c) (Jostin Alarcón, 87') e Martín Cauteruccio (Catriel Cabellos, 58'). Técnico: Guillermo Farré.

Palmeiras: Weverton - Micael, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Richard Ríos, 64'), Joaquín Piquerez - Lucas Evangelista (Luighi, 87'), Emiliano Martínez - Estêvão, Facundo Torres - Felipe Anderson (Mayke, 64', Agustín Giay, 71') e Vitor Roque (José López, 65'). Técico: Abel Ferreira.

