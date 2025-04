Como saber número do PIS pelo CPF: veja 8 maneiras diferentes

Perdeu seus documentos e não sabe onde encontrar o número do seu PIS? Não se preocupe, pois com o seu CPF (Cadastro de Pessoa Física) em mãos, você consegue obtê-lo por meio de telefone, aplicativo no celular ou pela internet.

O Programa de Integração Social (PIS) serve para que os trabalhadores tenham acesso a alguns direitos e benefícios, como seguro-desemprego, saque do FGTS e abono salarial. A numeração dele deve ser informada, mas não é raro que ela seja esquecida.

Por isso, o UOL Economia separou os métodos mais fáceis de recuperar seu PIS. Confira a seguir:

Por telefone via Previdência Social

Você pode consultar o número do seu PIS ligando para a Previdência Social no número 135. Depois de digitar seu CPF, você será redirecionado para um menu eletrônico. Selecione a opção 3, para outros assuntos, ou disque 0 para falar diretamente com um atendente. Depois de confirmar seus dados cadastrais, você será informado do seu PIS. O atendimento está disponível das 7h às 22h, de segunda a sábado.

Por telefone via Caixa Econômica

A Caixa Econômica faz atendimento referente ao PIS, benefícios sociais, FGTS e cartão social pelo serviço Caixa Cidadão no telefone 0800 726 0207. O atendimento eletrônico é feito 24 horas por dia, sete dias por semana. Caso seja necessário falar com um atendente, basta ligar de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, ou aos sábados, das 10h às 16h.

Pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Na Carteira de Trabalho Digital, é possível conferir o número do seu PIS dentro de um dos contratos registrados. Baixe o app na loja de aplicativos do seu celular (disponível para iOS e Android).

Faça o login no aplicativo com sua conta Gov.br, usando o seu CPF. Caso não tenha, crie um novo cadastro. Após entrar no aplicativo, clique na opção "Contratos" para visualizar seus registros na carteira de trabalho.

Em frente ao nome da sua empresa atual, clique no botão de mais informações, identificado por "+". Ali estão os dados do seu contrato atual de trabalho, além do número do PIS/Pasep.

Pelo aplicativo FGTS

Assim como na Carteira de Trabalho Digital, é possível conferir o número do seu PIS dentro de um dos contratos registrados no aplicativo do FGTS. Baixe o app na loja de aplicativos do seu celular (disponível para iOS e Android).

Entre no app, informe seu CPF e clique em Próximo. Caso não tenha cadastro, siga as etapas para cadastramento de usuário, informe os dados solicitados e crie uma senha de acesso. Um email de verificação e instruções para ativar a conta será encaminhado a você.

Após a etapa de verificação, entre novamente no aplicativo e faça o acesso com a senha criada. O app ainda pode solicitar a confirmação de outros dados, como CEP ou número de celular. Aceite os termos do Contrato de Prestação de Serviços ao Cidadão.

Todas essas etapas só serão necessárias no primeiro acesso. A partir de agora, procure pelo ícone "Mais" e selecione a opção "Endereço e dados pessoais". Na tela seguinte, você terá acesso aos seus dados e ao número do PIS/Pasep.

Pelo aplicativo Caixa Trabalhador

Você também pode consultar o número do seu PIS dentro do aplicativo Caixa Trabalhador. Para isso, baixe o app na loja de aplicativos do seu celular (disponível para iOS e Android).

Abra, clique em "Acessar" e informe o seu CPF. Caso não tenha cadastro, siga as etapas para cadastramento de usuário e crie uma senha de acesso. Você deve receber um email de verificação e instruções para ativar a conta.

Após ativar a conta, acesse o aplicativo com sua senha e clique no menu no canto superior esquerdo da tela. Selecione a opção "Meu NIS". Esse número é o mesmo que o número do seu PIS.

De acordo com a Caixa, não há diferença entre eles, pois "são nomenclaturas diferentes para o mesmo número".

Pelo site do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis)

Você também pode consultar o número do seu PIS pelo site do Cnis. Clique no menu "Cidadão" e procure, no canto superior esquerdo, a palavra "Inscrição". Depois, selecione a opção "Filiado".

Preencha os dados solicitados (nome, nome da mãe, data de nascimento e CPF) do mesmo jeito que está em sua carteira de trabalho. Clique em "Continuar". Se os dados estiverem corretos, aparecerá uma mensagem em vermelho na parte superior da tela:

"Seus dados já constam no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Utilize seu Número de Identificação - NIT - para efetuar recolhimentos. NIT: 11111111111"

O número do NIT é o mesmo do seu PIS.

Pelo site da Caixa

Acesse o site da Caixa para consultar o seu cadastro NIS. Informe o seu CPF e faça o login. Caso não tenha cadastro, crie um novo, informando seus dados pessoais e definindo uma senha.

Pelo site Meu INSS

Entre no portal Meu INSS e acesse a sua conta Gov.br. Ao acessar o portal, clique na opção "Meu Cadastro" no canto superior esquerdo. A página seguinte terá todos os seus dados cadastrais, onde será possível localizar o seu PIS/NIT ao final da página.

*Com reportagem de agosto de 2024