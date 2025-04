'Quero respostas': mulher achava estar grávida de gêmeos, mas só um nasceu

Uma mulher que acreditava estar grávida de gêmeos descobriu na sala de parto que tinha apenas um bebê em sua barriga, segundo a equipe médica. O caso aconteceu em um hospital público, no Rio. Ao UOL, Kathelen Tavares, 27, conta que fez duas ultrassonografias em lugares diferentes, que confirmaram a gestação gemelar. A Polícia Civil investiga o caso.

'Foi um choque'

Kathelen já havia dado à luz gêmeas, que hoje tem dois anos. Ela contou que as gestações foram, inclusive, bem similares.

"Essa gestação foi igual a outra, a barriga cresceu até mais. A única coisa diferente foi a anestesia na hora do parto. Fiquei muito mais sonolenta dessa vez. Escutei bem de longe a equipe falando que tinha apenas um bebê. Foi um choque, mas eu estava com tanto sono que nem tive reação", disse.

Ultrassom feito em clínica particular identificou gestação de gêmeos Imagem: Reprodução/Arquivo pessoal

Ela afirma que a primeira ultrassonografia que identificou dois bebês foi em uma clínica particular. A segunda foi em uma clínica da família, que também confirmou a gestação gemelar. Ao todo, a mulher afirma que fez 10 consultas até o dia do parto.

Acredito que, de fato, eu estava grávida de gêmeos. Nessa segunda ultra [ultrassonografia], a médica me mostrou os bebês, mediu, falou o tamanho, mediu o fêmur e confirmou que eram duas meninas. Ela chegou a me mostrar um bebê, depois outro, viu os batimentos cardíacos e ainda falou que eram placentas diferentes.

Kathelen Tavares

Imagens referentes ao ultrassom feito em clínica particular em agosto do ano passado Imagem: Reprodução/Arquivo pessoal

O parto aconteceu na última sexta-feira, 28, no Hospital Municipal Mariska Ribeiro, em Bangu, zona oeste do Rio. Com quase 38 semanas de gravidez, a gestante tinha o parto agendado para o dia 29, mas a bolsa se rompeu e ela precisou correr para o hospital sozinha, um dia antes do previsto.

Exame de dezembro compartilhado pela mulher indicava que havia dois fetos Imagem: Arquivo pessoal/Reprodução

Toda a equipe estava esperando dois [bebês], separaram dois berçários, dois cartões de vacinas e, antes de entrar na sala, a médica deu o toque [um exame para avaliar o colo do útero e a dilatação] e disse que uma bolsa tinha se rompido e outra, não. Eu realmente não sei o que aconteceu, estou até agora tentando entender. Quero respostas, estou muito confusa.

Kathelen Tavares

Kathelen passou por cardiotocografia, exame para avaliar o bem-estar fetal, dias antes do parto; nos laudos enviados à reportagem, há parâmetros avaliados para cada um dos bebês Imagem: Reprodução/Arquivo pessoal

Kathelen foi até a Polícia Civil para fazer um boletim de ocorrência, e o caso está sendo investigado pelo 34º DP.

O que diz a Secretaria de Saúde e a polícia

Ao UOL, o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro disse que estão investigando internamente para buscar respostas, mas afirmou que a mulher não estava grávida de gêmeos.

"A equipe estava preparada para um parto gemelar, mas na hora identificaram que havia uma única placenta, verificaram que era apenas um cordão umbilical e um único feto. Não tinha um segundo bebê", disse o secretário Daniel Soranz.

O erro foi na primeira ultrassonografia. Na mesma hora [no fim do parto], documentaram no prontuário eletrônico da paciente, mandaram para a perícia a placenta e o cordão e estão fazendo uma pesquisa para verificar se foi uma gestação que não evoluiu.

Daniel Soranz

O secretário não descarta a possibilidade de existir um erro do profissional ou da própria máquina de ultrassom, que pode ter apresentado falhas. Sobre o segundo exame também ter indicado a gestação gemelar, o secretário diz que o profissional pode ter sido induzido a constatar a gravidez de gêmeos pelo laudo anterior.

"Estamos investigando para entender de onde veio esse erro, mas já sabemos que não foi uma gestação gemelar, pelos resultados de exames que temos até o momento. Sobre os batimentos cardíacos, em alguns casos dá para ouvir o coração do bebê de outras partes da barriga da mulher", disse Soranz que destacou que somente uma recém-nascida nasceu e foi notificada na secretaria.

Soranz acrescentou que a paciente está sendo assistida por médicos e psicólogos.

Até o momento, seis pessoas prestaram depoimento na delegacia. Responsável pelo caso, o delegado Alexandre Netto disse que nenhuma possibilidade foi descartada.