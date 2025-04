Em desgaste ao governo Lula, Congresso tem recorde de vetos para analisar

O Congresso tem o maior acúmulo de vetos presidenciais em um início do ano desde 2018. Atualmente, 56 vetos estão pendentes de análise, o que deve gerar um desgaste para o governo Lula.

O que aconteceu

Sessão conjunta ainda não está marcada. Os parlamentares não se reúnem desde maio de 2024. Segundo o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo no Congresso Nacional, os vetos deveriam ser analisados após a aprovação da Lei Orçamentária Anual, o que aconteceu em março. No entanto, não houve nenhuma movimentação até o momento.

Vetos deveriam travar a pauta, mas a regra não é obedecida. Ao chegar a 33 vetos pendentes, isso já deveria impedir a votação de outros temas no Congresso, já que ultrapassaram o prazo de 30 dias previsto na Constituição. No entanto, essa regra não tem sido respeitada há anos. Em 2012, o STF (Supremo Tribunal Federal) precisou intervir e obrigou os parlamentares a votar mais de 3.000 vetos acumulados.

Veto mais antigo na pauta é de 2022, vindo do governo Bolsonaro. O VET 30/2022 impediu a retomada do despacho gratuito de bagagens em voos. Outros vetos que travam a pauta do Congresso são de 2023 e 2024, respectivamente, e incluem o impedimento da criação da Anesporte, órgão para combate à violência e à discriminação no esporte, e o veto a contingenciamento de emendas impositivas para cumprir a responsabilidade fiscal.

O presidente pode vetar projetos aprovados pelo Congresso. Segundo a Constituição, o presidente pode vetar, total ou parcialmente, um projeto de lei se considerar que ele é inconstitucional ou contrário ao interesse público. O veto impede que o projeto se torne lei, mas pode ser derrubado pelos parlamentares.

O Congresso tem 30 dias para analisar o veto presidencial. Deputados e senadores precisam decidir dentro desse prazo. Caso isso não aconteça, o veto deve ser incluído na pauta da sessão seguinte, travando outras votações. Para derrubar um veto, são necessários 257 votos de deputados e 41 de senadores. Se essa maioria não for atingida em uma das Casas, o veto é mantido.

Vetos devem levar a embates no Congresso

Lula vetou partes do projeto sobre dívidas dos estados. O presidente sancionou o Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados) com vetos em janeiro deste ano. O programa facilita o pagamento das dívidas dos estados, oferecendo descontos nos juros e parcelamento em até 30 anos.

Todos os trechos com impacto no resultado primário do governo foram vetados. Um deles foi o artigo que permitia aos governadores utilizarem os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para abater uma parcela da dívida.

RJ, RS e MG comandam os estados com maior dívida. Cláudio Castro (PL-RJ), Eduardo Leite (PSDB-RS) e Romeu Zema (Novo-MG) são opositores de Lula e responsáveis por três dos quatro estados mais endividados. Junto com São Paulo, de Tarcísio de Freitas (Republicanos), os estados acumulam 90% da dívida com a União, que soma R$ 765 bilhões.

Governadores do RJ, RS e MG pressionaram pela derrubada dos vetos. Eduardo Leite afirmou estar em diálogo com a bancada federal para derrubar os vetos. Cláudio Castro criticou a decisão e disse confiar que o Congresso reverterá a situação. Já Romeu Zema declarou que Minas Gerais não vai aderir ao Propag caso os vetos não sejam derrubados.

Lula também vetou projeto de lei que previa indenização e pensão vitalícia para vítimas de microcefalia por zika. O projeto tinha no texto uma indenização de R$ 50 mil e uma pensão mensal de R$ 7.786,02 para pessoas com microcefalia e Síndrome de Guillain-Barré, provocadas pelo vírus da zika. Como alternativa, o governo editou uma medida provisória que concede R$ 60 mil em parcela única, válida apenas para crianças nascidas entre 2015 e 2024.

Veto já gerou críticas e desgaste político. A senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), autora do projeto, prometeu lutar pela retomada do texto aprovado pela Câmara. Senadores da oposição também questionaram a decisão. Para o governo, a indenização criaria uma despesa obrigatória contínua sem previsão de recursos, o que poderia comprometer as contas públicas.