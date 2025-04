Com câncer terminal, líder de facção do RJ segue preso em segurança máxima

Mesmo após ser diagnosticado com câncer terminal, o líder do Povo de Israel, facção criminosa com 18 mil integrantes espalhados em presídios do Rio, ainda segue detido em um presídio federal de segurança máxima em Porto Velho (RO).

O que aconteceu

Doença se espalhou por órgãos vitais. Na terça-feira, Avelino Gonçalves Lima, 53, foi diagnosticado com câncer em metástase pelos pulmões, fígado e intestino com base em exames de imagem. Ele está isolado no presídio federal de Porto Velho (RO) desde setembro de 2024. Condenado a 46 anos de prisão, o líder da facção Povo de Israel é investigado por crimes como homicídio, roubo e estupro.

Avelino Gonçalves Lima é líder do Povo de Israel, no Rio Imagem: Reprodução/Polícia Civil do RJ

Justiça demorou seis meses para atender pedidos. Em outubro de 2024, a defesa solicitou atendimento especializado fora da unidade prisional, já que Avelino tinha sangramento ao tossir e se queixava de dores. Em janeiro, o médico particular do interno solicitou à Justiça exames para verificar possível câncer após examiná-lo, mas os pedidos foram recusados, sob alegação de que a unidade prisional teria condições de fazer o atendimento.

Avelino Gonçalves Lima está no presídio federal de Porto Velho (RO) desde setembro de 2024 Imagem: Obtido pelo UOL

A situação clínica do paciente configura um estado de urgência médica que, se não manejado adequadamente, poderá culminar em complicações graves, como abscessos intratáveis, malignidade e até óbito. Requer-se, portanto, a adoção de medidas imediatas para estabilização e tratamento, com encaminhamento para avaliação e intervenção cirúrgica especializada.

Trecho de documento assinado por médico particular de Avelino

Avelino só foi submetido a exames detalhados que constataram o câncer após liminar favorável do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região). Ele também apresentava queixas de dores no tórax, abdômen, ânus e cansaço, conforme consta em laudo médico.

Avelino Gonçalves Lima só foi submetido a exames que diagnosticaram câncer após seis meses de pedidos da defesa à Justiça Imagem: Obtido pelo UOL

'Situação desumana', diz defesa

Defesa pede à Justiça transferência imediata a um presídio estadual para quimioterapia em condições adequadas. Como está em uma cela isolada dos demais internos do presídio federal de Porto Velho (RO) por questões de segurança, Avelino não tem acesso ao banho de sol.

Representante legal de Avelino diz que pretende acionar o mecanismo de combate à tortura do Ministério dos Direitos Humanos. "Ele vinha tendo tratamento à base de pomadas e paliativos inadequados ao seu quadro de saúde. Descortinou-se o menosprezo à vida do paciente", disse a advogada Flávia Fróes. Procurada pelo UOL, a Secretaria Nacional de Políticas Penais não se posicionou sobre o caso.

No presídio federal, não há a mínima condição para que ele seja submetido a um tratamento de quimioterapia. Se não houvesse tanta demora da Justiça para atender aos pedidos, talvez a situação não tivesse se agravado tanto. A situação dele é desumana. O Avelino se recusa a fazer qualquer procedimento invasivo sem médico de confiança porque tem medo de ser morto. Agora, ele precisa de tratamento rápido e adequado.

Flávia Fróes

Facção Povo de Israel é investigada por golpes do falso sequestro dentro do sistema prisional do Rio de Janeiro Imagem: Polícia Civil/RJ

Vínculo com PCC e "disque-extorsão"

Facção liderada por Avelino já teria mantido contatos com o PCC, segundo o Ministério Público do Rio. Contatos foram feitos quando líder do Povo de Israel estava em uma unidade prisional fluminense na divisa com São Paulo, entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020, período em que ele estava preso na Cadeia Pública Inspetor Luis Fernandes Bandeira Duarte, em Resende (RJ).

Nas conversas, Avelino teria autorizado o batismo de novos membros do PCC em internos nas unidades prisionais sob o seu domínio, indica investigação. Ele ingressou no sistema prisional fluminense há 25 anos. Ficou foragido após ser beneficiado pela visita familiar em 2007 e só foi recapturado dois anos depois.

Policiais penais apreenderam drogas ligadas ao Povo de Israel em presídio do Rio Imagem: Polícia Civil/RJ

Proteção a estupradores. O estatuto da facção "isenta" presos por crimes que poderiam torná-los vulneráveis a ataques. "Do portão pra dentro, zera tudo", diz documento anexado ao inquérito da Polícia Civil. "Não é permitido falar 'estuprador', temos que falar 'amigo do artigo' porque o espaço é deles (...). O nosso lema é dormir e acordar tranquilo", complementa, indicando que detentos não são ameaçados de morte por crimes pelos quais foram presos.

MP fez registro no presídio Penal Nelson Hungria, no Rio de Janeiro, exibindo banner com a "estrela de Davi", símbolo usado pela facção Povo de Israel Imagem: Ministério Público do Rio de Janeiro

Com 18 mil membros em 13 unidades prisionais, facção supera a quantidade de faccionados do CV (Comando Vermelho) em presídios do Rio. De acordo com a Polícia Civil, a facção tem 43% do total de presos do sistema prisional no estado. Com isso, o efetivo desses internos citados com perfil neutro, sob influência do Povo de Israel, teria ultrapassado o percentual de faccionados.

Grupo é investigado por ter movimentado mais de R$ 67 milhões em golpes do falso sequestro ou "disque-extorsão" pelo celular em dois anos. A facção surgiu há 20 anos nos presídios do Rio. O grupo era composto inicialmente por presos por estupro, tipo de crime que motiva o afastamento dos detentos, já que podem ser vítimas de agressão ou assassinatos por parte dos outros internos.