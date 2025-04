Virada no tempo pode ter recorde de frio no ano em SP e chuva 'excepcional'

A passagem da primeira frente fria do outono vai provocar a queda da temperatura e chuva em diferentes estados nos próximos dias, segundo previsão do Climatempo.

O que deve acontecer

A frente fria prevista para os próximos dias deve fazer a capital paulista bater o recorde de frio do ano. A expectativa é de que as mínimas fiquem em torno dos 15 °C amanhã. O recorde de baixa temperatura deste ano na cidade, de 16,2 °C, aconteceu em 11 de janeiro.

Chuvas intensas devem atingir Florianópolis, Curitiba e São Paulo, além do sul e do leste de Mato Grosso do Sul. Há potencial para alagamentos e queda de árvores, conforme a previsão, que indica, ainda, a possibilidade de fortes rajadas de ventos, entre 70 e 90 quilômetros por hora.

Na cidade de São Paulo, deve chover em 48 horas mais do que o esperado para todo o mês. A chuva começou no fim da tarde de ontem e deve se prolongar até amanhã, em um acumulado de 90 milímetros —a média histórica de chuvas em abril é de 87 milímetros, segundo o Climatempo.

Em Curitiba, a chuva também começou ontem e deve se manter até pelo menos domingo. Em Florianópolis, deve chover sem pausas até a manhã de hoje. No final de semana, a capital catarinense não deve ter chuva. No litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, há risco de ressaca. Segundo a previsão, as ondas podem atingir picos de 2,5 a 3,5 metros. Já em Eldorado (MS), a chuva acontecerá de forma contínua também no final de semana, conforme o Climatempo.

Parte do Rio de Janeiro terá chuvas 'excepcionais'. A região serrana do estado será a mais atingida, e deve se preparar para altos acumulados de chuva. Cidades como Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, por exemplo, estão no caminho da frente fria e dos temporais. Nesses municípios, o acumulado deve variar entre 250 e 350 milímetros até o domingo. Segundo o Climatempo, a chuva prevista tem potencial de provocar enchentes, enxurradas, e alagamentos de vias urbanas, além de aumentar o risco de deslizamentos e queda de barreiras.

No Norte, a chuva deve se espalhar e persistir ao longo do fim de semana. Apesar das chuvas, as temperaturas devem seguir altas, com a máxima de pelo menos 30 °C nas capitais da região. As mesmas condições são esperadas para o Nordeste: temperaturas altas, mas com chuva persistente na maior parte da região.

Como ficam as temperaturas nas capitais?

Centro-Oeste

Goiânia: entre 20°C e 32°C

Campo Grande: entre 20ºC e 31ºC

Cuiabá: entre 23ºC e 33ºC

Brasília: entre 17ºC e 31ºC

Norte

Rio Branco: entre 22ºC e 30ºC

Macapá: entre 23ºC e 30ºC

Manaus: entre 24ºC e 30ºC

Belém: entre 24ºC e 30ºC

Porto Velho: entre 22ºC e 32ºC

Boa Vista: entre 23ºC e 31ºC

Palmas: entre 23ºC e 30ºC

Sul

Curitiba: entre 12ºC e 27ºC

Florianópolis: entre 16ºC e 27ºC

Porto Alegre: entre 13ºC e 26ºC

Sudeste

São Paulo: entre 15ºC e 26ºC

Vitória: entre 23ºC e 35ºC

Belo Horizonte: entre 17ºC e 30ºC

Rio de Janeiro: entre 20ºC e 30ºC

Nordeste

Maceió: entre 23ºC e 31ºC

Salvador: entre 24ºC e 33ºC

Fortaleza: entre 24ºC e 30ºC

São Luís: entre 22ºC e 27ºC

João Pessoa: entre 24ºC e 31ºC

Recife: entre 24ºC e 32ºC

Teresina: entre 23ºC e 32ºC

Natal: entre 23ºC e 30ºC

Aracaju: entre 25ºC e 31ºC

*Fonte: Climatempo

Como se preparar em caso de chuvas fortes

Previsões meteorológicas e alertas da Defesa Civil podem ser acompanhados pela internet. Os órgãos sinalizam áreas de risco pelas redes sociais e também por SMS, em alerta sonoro como o enviado aos moradores de cidades como São Paulo.

Prepare um kit de emergência. A Defesa Civil de São Paulo orientou que moradores em áreas de risco tenham sempre em mãos uma mochila com água potável, lanternas, pilhas, alimentos e um kit de primeiros socorros para situações nas quais serviços essenciais fiquem suspensos.

Mantenha documentos importantes em áreas de fácil acesso e em locais altos. O órgão também orienta que a população mantenha calhas e ralos limpos e evite jogar lixo nas ruas.