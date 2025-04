Casais se assustam com 'sexo em público' no Ibirapuera: 'Fomos cercados'

Casais que viviam momentos de lazer no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, narraram que se sentiram coagidos ou desconfortáveis após serem "observados" por grupos de homens, principalmente após o entardecer.

O que aconteceu

O UOL ouviu frequentadores do parque que notaram movimentações atípicas. Esses casos aconteceram em 2025 e 2023 e se somaram a outros relatos feitos nas redes sociais nesta semana.

As histórias são semelhantes: eles estavam na grama com amigas, namorados ou namoradas, quando perceberam que eram observados. Os homens os olhavam por trás de árvores, e se dispersavam ou escondiam quando eram notados. Todos pareciam estar sozinhos e não podiam ser facilmente identificados por estarem de boné, inclusive à noite.

Uma dessas pessoas passou pelo constrangimento duas vezes - em 2017 e em 2023. Na primeira, Michelle, que pediu para ser identificada apenas pelo primeiro nome, estava deitada com o namorado na grama no fim da tarde.

Estávamos conversando e ouvimos um barulho atrás da árvore. Quando levantamos, vimos três caras nos observando. Um exatamente na árvore em que estávamos e os outros dois nas árvores do lado. Quando a gente viu eles, eles saíram andando como se nada tivesse acontecido.

Michelle, frequentadora do parque, ao UOL

Mais de cinco anos depois, a jovem passou por situação semelhante, dessa vez com três amigas. Na ocasião, a movimentação atípica ao redor delas aconteceu quando os homens que as acompanhavam saíram do local para comprar comida. "Estávamos assustadas e saímos rápido", conta.

No último sábado, outro visitante do Ibirapuera foi cercado por homens, dessa vez na Praça da Paz. Ele, que não quis ser identificado, contou que escolheu o ponto, onde pessoas costumam praticar esportes, porque sabia que aquele local era movimentado, mas que o espaço foi ficando vazio após o pôr do sol.

Acompanhado da namorada, ele já tinha trocado de lugar por perceber movimentações atrás das árvores. Por volta das 20h, já em um novo ponto da praça, ele decidiu ir embora após ser cercado por um grupo de homens.

A área tinha ficado um pouco mais escura, acho que desligam as luzes por lá. Levantei de supetão com um barulho de um estalo e me assustei. Tinham cinco ou seis homens parados em pé atrás de mim e da minha namorada, todos no mesmo perfil, de boné, shorts e mochila nas costas, olhando para nós e com as mãos no bolso.

Frequentador do parque, ao UOL

Nenhum dos ouvidos pelo UOL buscou a segurança do parque para denunciar o ocorrido. Ambos explicaram que temiam não serem levados a sério ou sofrerem represálias em caso de acionamento da segurança.

Os dois compartilharam suas experiências em um fórum nas redes sociais e foram alertados de que esses homens fazem parte de grupos de pessoas que praticam "dogging". A prática consiste em ter relações sexuais ao ar livre, na frente de desconhecidos, ou observar e participar de atos sexuais de desconhecidos em locais públicos.

Começaram a surgir pessoas dizendo que isso era 'cultura' ou 'tradição' do Parque Ibirapuera. Falando que 'todo mundo sabe que a noite rola esse tipo de coisa lá', como se a culpa fosse nossa de ter sido assediado.

Frequentador do Ibirapuera, ao UOL

Vivemos em uma cidade que não para, com uma rotina agitada. O parque acaba sendo um refúgio e é bem horrível passar por situações assim.

Michelle, ao UOL

O autor de um dos posts sobre o assunto contou que foi ameaçado após denunciar o assédio. "Um usuário disse que muitos casais gostam de serem observados por outras pessoas se masturbando, que eu deveria ter respeitado os homens lá e ter agradecido porque eles 'não tocaram na gente'", afirmou.

Ibirapuera é mencionado como ponto de 'dogging' há pelo menos nove anos

Em fóruns no Facebook, praticantes de 'dogging' anunciam que vão ao parque Ibirapuera Imagem: Reprodução de redes sociais

Em uma rápida busca nas redes sociais, é possível ver que o parque é um ponto de encontro para pessoas que fazem sexo em público. No Facebook e no Telegram há registros - antigos e recentes - de usuários marcando encontros no parque.

Os homens que vão ao local sozinhos para procurar casais se autodenominam "gaviões". Em fóruns, os casais combinam encontros em diferentes pontos do parque e afirmam que eles começam após escurecer.

"O local é seguro e raramente os seguranças atrapalham", diz um deles, em publicação de 2022. No mesmo fórum, um casal dá dicas dos melhores pontos: "rola no estacionamento próximo à OCA, no bambuzal e em uma parte escura próximo ao lago, perto das quadras de basquete", indicou o perfil, em novembro de 2023.

Um dos usuários dá orientações de como os "observadores" devem se portar para não assustar os casais. "Ontem eu estava no Ibirapuera, tinha um casal brincando na praça depois da passarela. Eu vendo tudo e me vem um cara com touca na cabeça e a mão na cintura. O casal saiu correndo. Acabou com a brincadeira", diz o homem, em uma publicação no Facebook. No perfil dele, há posts sobre o parque desde 2016.

No fim de 2024, usuários de grupo de dogging no Telegram marcam de se encontrar no Ibirapuera Imagem: Reprodução de redes sociais

Concessionária diz que só tem responsabilidade pela segurança patrimonial do parque, mas que monitoramento é feito 24 horas por dia com 223 câmeras. Em nota enviada ao UOL, a Urbia, empresa que gere o Ibirapuera e outros 11 parques no Brasil, explicou que "a segurança das pessoas bem como atuação em caso de crimes é responsabilidade da Guarda Civil Metropolitana (GCM)", mas fornece "imagens e informações sobre eventuais ocorrências dentro da área concedida".

Nenhum caso relacionado a atos obscenos foi registrado em 2025, diz GCM. Em nota enviada ao UOL, o órgão de segurança da prefeitura afirmou que faz "ações coordenadas com a concessionária Urbia para garantir a segurança dos visitantes". Segundo a Guarda, quase três mil rondas foram feitas neste ano no parque e seus entornos.

Em publicação de 2024, usuário afirma que pontos de dogging ficaram 'espalhados' por São Paulo Imagem: Reprodução de redes sociais

No primeiro trimestre de 2025, 25 boletins de ocorrência de crimes dentro do Ibirapuera foram registrados. Quase todos eles foram por furto e nenhum foi relacionado a crimes sexuais, conforme dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e filtrados pelo UOL.

No ano de 2024, ao todo, foram 194 BOs - a maioria também por roubo ou furto. Neste ano, somente três ocorrências diferem disso: uma delas relacionada a porte de drogas e outras duas de lesão corporal.

Prática de dogging pode levar à prisão

Crime está previsto no artigo 233 do Código Penal. A lei determina que "praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público" pode levar a detenção de três meses a um ano, ou multa.

Quem se masturbar em locais como o parque, banheiros públicos e comunitários, com a intenção de se exibir para alguém, está cometendo importunação sexual (Artigo 215-A, do Código Penal). A tipificação existe desde setembro de 2018, e a pena é de reclusão de um a cinco anos, e se o ato não constituir um crime mais grave.

Para denunciar, a orientação é ligar para o número 190 ou 180. A denúncia será registrada pelo Governo Federal. Também é recomendado ir até a delegacia e fazer boletim de ocorrência — se necessário, com a presença de um advogado.