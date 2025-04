São Paulo terá novo aeroporto internacional; custo é de R$ 500 milhões

São Paulo passará a contar com um novo aeroporto internacional. A nova alternativa será na região norte do estado. As obras devem começar ainda no primeiro semestre deste ano.

O que aconteceu?

O aeroporto será construído na cidade de Olímpia (SP), na região de São José do Rio Preto (SP). Segundo a prefeitura, a pista deverá ter 2,1 km de extensão por 45 metros de largura, podendo, no futuro, ser expandida para 2,5 km.

A estimativa é que o aeroporto possa atender cerca de 1 milhão de passageiros por ano. Será construído um pátio de aeronaves com 200 metros, permitindo que até 6 aeronaves Boeing ou Airbus possam taxiar simultaneamente. Também é previsto o recebimento de aviões cargueiros de grande porte.

A Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) tem a atribuição de implantar, administrar, operar e explorar o Aeroporto do Norte Paulista. A outorga foi publicada em outubro do ano passado, assinada pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

A Infraero é responsável também pelos estudos prévios necessários para o projeto. Cabe à estatal definir os investimentos necessários, considerando fatores como a demanda projetada, o potencial turístico e econômico da região, a saturação de aeroportos na mesma região, entre outros dados.

Segundo a prefeitura, a construção do aeroporto terá um investimento inicial de R$ 500 milhões, vinculados ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Os recursos serão destinados ao custeio das obras e ao desenvolvimento da infraestrutura.

Uma área a 20 km de distância da região central foi adquirida pela prefeitura. O aeroporto deverá ter uma área construída de pouco mais de 2 mil m². A administração municipal tem a expectativa de início das obras ainda no primeiro semestre deste ano, e anunciou nesta semana que o futuro aeroporto já tem CNPJ e CEP definidos.

O estado de São Paulo conta atualmente com quatro aeroportos internacionais, sendo os de Cumbica, em Guarulhos, e de Viracopos, em Campinas, os principais. São José dos Campos e São Carlos também contam com aeroportos internacionais. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, tem planos de retomar os voos internacionais, suspensos desde os anos 80.