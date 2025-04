Flamengo vence Deportivo Táchira (1-0) em estreia na Libertadores

Apenas segundos depois de entrar em campo, em seu primeiro toque na bola, o atacante Juninho marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Deportivo Táchira por 1 a 0 nesta quinta-feira (3), na Venezuela, na primeira rodada do Grupo C da Copa Libertadores 2025.

O gol saiu aos 12 minutos do segundo tempo: Everton Cebolinha avançou pela esquerda e cruzou, Bruno Henrique desviou de cabeça e Juninho apareceu na segunda trave para mandar a bola para as redes com o peito.

O Flamengo teve dificuldades para traduzir sua superioridade no Estádio Pueblo Nuevo, na cidade de San Cristóbal, esbarrando na boa atuação do goleiro do Táchica, Jesús Camargo.

Depois do gol, o time carioca administrou o resultado trocando passes, apesar de ter sofrido uma pequena pressão nos minutos finais.

Mais cedo, no jogo que abriu o Grupo C, Central Córdoba da Argentina e LDU de Quito empataram em 0 a 0.

- Ferrolho venezuelano -

O Flamengo chegou para a estreia na Libertadores com desfalques importantes, como os de Gerson e De Arrascaeta.

O técnico Filipe Luís optou por escalar Michael, Luis Araújo e Everton Cebolinha na área de criação e Bruno Henrique no comando do ataque. Todos muito bem marcados pela defesa do Táchira.

Reconhecendo a superioridade rubro-negra, o time venezuelano mudou seu esquema habitual para colocar em campo uma linha de cinco defensores que foi difícil de passar.

E uma atuação apagada de Luiz Araújo completou a equação.

O camisa 7 perdeu uma oportunidade cara a cara para abrir o placar no início da partida com um chute cruzado para fora e, pouco depois, teve outra grande chance, mas finalizou em cima de Camargo.

Muito seguro, o goleiro venezuelano também fez boa defesa em chute de Bruno Henrique.

- Gol e vitória -

Filipe Luís, que fez seu primeiro jogo de Libertadores como técnico, depois de dois títulos como jogador, mexeu as peças rápido com três alterações: as entradas de Juninho, Alex Sandro e Allan.

E, num piscar de olhos, Juninho marcou o gol da vitória.

O Flamengo, então, pressionou em busca de mais, mas logo passou a administrar a vantagem. O que poderia ter saído caro.

Na reta final, José Balza teve uma chance de ouro para empatar para o Táchira em um chute de primeira que bateu na trave do goleiro Rossi antes de sair

Na segunda rodada da chave, o Flamengo recebe o Central Córdoba na próxima quarta-feira (9), enquanto o Deportivo Táchira vai ao Equador para enfrentar a LDU.

- Escalações:

Deportivo Táchira: Jesús Camargo - Roberto Rosales, Carlos Vivas, Pablo Camacho, Mauro Maidana, Edicson Tamiche (Jean Franco Castillo, 80')- Carlos Sosa (Juan Carlos Ortiz, 80'), Maurice Cova (Lucas Cano, 72'), Juan Manuel Requena, Daniel Saggiomo - Bryan Castillo (José Balza, 56). Técnico: Edgar Pérez Greco.

Flamengo: Rossi - Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Alex Sandro, 56') - Erick Pulgar, Nicolás de la Cruz (Allan, 56') - Michael, Luiz Araújo (Juninho, 56'), Everton (João Victor) - Bruno Henrique (Wallace Yan, 70'). Técnico: Filipe Luis.

