Trump tem 105 votos no colégio eleitoral, Harris soma 27, diz mídia dos EUA

O republicano Donald Trump soma 105 votos no colégio eleitoral, enquanto a democrata Kamala Harris soma 27 nas eleições presidenciais desta terça-feira (5) nos Estados Unidos, segundo projeções da mídia.

Até agora, Trump venceu no Alabama, Arkansas, Carolina do Sul, Flórida, Indiana, Kentucky, Missouri, Oklahoma, Tennessee e Virgínia Ocidental, de acordo com projeções das emissoras de televisão.

Kamala levou a melhor em Maryland, Massachusetts, Vermont e Washington DC, a capital do país.

O número mágico para conquistar a Casa Branca é de 270 votos no colégio eleitoral.

Especialistas esperam que a acirrada disputa pela Casa Branca deste ano se reduza a um punhado de estados-chave.

A seguir, acompanhe os estados vencidos por cada candidato e o número correspondente de votos no colégio eleitoral, com base nas projeções da CNN, Fox News, MSNBC/NBC News, ABC e CBS:

- HARRIS (27) -

Washington DC (3)

Maryland (10)

Massachusetts (11)

Vermont (3)

- TRUMP (99) -

Alabama (9)

Arkansas (6)

Flórida (30)

Indiana (11)

Kentucky (8)

Missouri (10)

Oklahoma (7)

Carolina do Sul (9)

Tennessee (11)

Virgínia Ocidental (4)

sst/des/am/mvv

© Agence France-Presse