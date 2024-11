PSDB e Cidadania abandonam Elmar e apoiam Hugo Motta

A Federação PSDB-Cidadania decidiu apoiar o líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), para a presidência da Câmara. Os partidos abandonaram o líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), após o deputado não conseguir apoio das maiores bancadas da Casa.

O que aconteceu

Partido tinha sinalizado apoio a Elmar no início da disputa. Com o crescimento de Motta, o deputado baiano perdeu força e já sinalizou que deve apoiar o republicano. Ele está em tratativas sobre o espaço que o União terá na Casa e faz mais uma reunião com a bancada.

Eu tive a oportunidade de conviver com o deputado Hugo Motta por dois anos no colégio de líderes e posso atestar que é um deputado qualificado, capaz de construir convergências. Eu queria lhe dizer que nós estamos ao seu lado para lhe ver presidente.

Adolfo Viana, líder do PSDB na Câmara dos Deputados

Motta tem a maioria. Além do seu próprio partido, o líder do Republicanos já conta com os apoios do PP, PL, MDB, Federação PT, PCdoB e PV e Podemos. As siglas somam mais de 300 votos, que poderiam eleger Motta com folga. A Federação PSDB-Cidadania tem 17 deputados.

Partidos que declararam apoio a Elmar devem apoiar Motta. PSB e PDT que, anteriormente apoiavam a candidatura do líder do União Brasil, devem oficializar ainda hoje a entrada no bloco de Hugo. O Avante, Solidariedade e PRD também devem aderir ao grupo.

PSD fica isolado. O líder do partido, Antonio Brito (BA), também está na disputa pela presidência da Casa. No final de semana, o deputado baiano conversou com o presidente da sigla, Gilberto Kassab, Elmar e o presidente do União Brasil, Antonio Rueda. Depois do encontro, informou aos deputados da bancada que mantinha a candidatura e marcou uma reunião nesta terça-feira para definir os próximos passos.

Sucessão na Câmara

Lira anunciou apoio a Motta ao lado de líderes de diferentes partidos. Estavam presentes na residência oficial Dr. Luizinho (PP-RJ), Isnaldo Bulhões (MDB-AL), Romero Rodrigues (Podemos-PB), além do vice-líder de governo Rubens Pereira Jr. (PT-MA) e Silvia Waiãpi (PL-AP).

Presidente da Câmara soltou a mão de Elmar e abraçou Motta. Durante meses, a expectativa era que Lira escolhesse o líder do União Brasil, mas aliados afirmaram ao UOL que o candidato "de coração" era Motta. O deputado alagoano não pode se reeleger e quer fazer um sucessor para transferir seu capital político e ter influência na Casa.

Elmar não se "viabilizou", e Motta virou o "candidato de consenso". Segundo relatos de deputados próximos a Lira, o líder do União Brasil não foi indicado para ser seu sucessor por "falta de apoio" dos partidos. O republicano, contudo, é o deputado que dialoga com todos os grupos políticos da Câmara e seria o postulante com maior aceitação entre as siglas.