China adverte jovens soldados contra encontros online e jogos de azar

PEQUIM (Reuters) - Em uma advertência incomum, a Marinha da China disse aos jovens oficiais e aos militares que, se baixarem a guarda, poderão ser enganados por golpes de namoro online e jogos de azar virtuais, expondo-se a riscos de segurança e prejudicando as Forças Armadas.

Dirigindo-se aos nascidos a partir de 1990, a Marinha do Exército de Libertação Popular (PLA) disse em uma publicação na rede social que os jovens soldados devem evitar revelar sua identidade militar online, pois podem ser alvos "extremamente fáceis" de criminosos.

A natureza política e confidencial da profissão militar determina que a identidade do pessoal militar não deve ser exposta online, afirmou.

"Distinga-se com cuidado e mantenha certa distância ao fazer amigos online", aconselhou a postagem, e "nunca perca de vista seus princípios e faça amizades aleatórias com internautas".

A Marinha também advertiu contra os jogos de azar virtuais, que são ilegais na China, comparando o vício em jogos de azar a ser "possuído por um demônio" e alertando contra esquemas que poderiam levar a uma "queda em um abismo sem fim" de dívidas.

As Forças Armadas da China projetam uma imagem de poder, desde o lançamento de exercícios em torno de Taiwan, um país democraticamente governado, até a implantação de patrulhas no Mar do Sul da China. No entanto, o presidente Xi Jinping, que também é o comandante-chefe das Forças Armadas, tem alertado com frequência que as Forças Armadas enfrentam problemas "profundos" internos, incluindo corrupção e falta de disciplina.

(Reportagem de Liz Lee e Ryan Woo)