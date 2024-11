Apesar da queda acentuada, inflação continua sendo um ponto sensível para Kamala

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - Por mais ou menos seis meses em 2021, enquanto as vacinas abriam caminho para uma reabertura econômica da pandemia da Covid-19 e novas ondas de auxílios federais fluíam para as contas bancárias das famílias, o governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, colheu os benefícios com um índice de aprovação acima de 50%.

Desde então, ele tem se mantido em torno de 40%, com o impacto devastador da inflação subsequentemente alta ainda citado pelos eleitores como uma questão importante, embora o ritmo dos aumentos de preços tenha diminuído, os salários e a economia continuem a crescer e a taxa de desemprego permaneça baixa.

Por melhor que a economia possa parecer de acordo com a maioria dos principais indicadores, a inflação, que atingiu o pico de 9% há mais de dois anos, tem sido um assunto difícil para a vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris superar. E ainda deu ao ex-presidente e candidato republicano Donald Trump uma arma que continua eficaz às vésperas da eleição, mesmo com a inflação tendo diminuído para 2,4%.

"A inflação não deixou de ser um problema", disse Justin McCarthy, porta-voz da Gallup, a gigante das pesquisas de opinião pública que realiza levantamentos mensais que incluem uma pergunta aberta, sem listas ou solicitações, sobre o que os entrevistados consideram ser o problema "mais importante" que enfrentam.

Os que citam a inflação como a questão mais séria caíram de máximas de cerca de 20% durante o pico da inflação em 2022 para cerca de 15% nas pesquisas recentes, mas isso continua sendo o dobro do padrão histórico e faz parte de uma preocupação mais ampla com a economia citada por mais de 40% dos entrevistados.

Essa é uma área em que Trump continua a manter uma vantagem nas pesquisas, apesar das promessas de Kamala de abordar questões como os altos custos de moradia ou a "aumento abusivo de preços", que ela cita como causa dos altos preços nos supermercados.

Em uma pesquisa recente da Reuters/Ipsos, 68% dos entrevistados em sete Estados decisivos disseram que o custo de vida estava "no caminho errado" e 61% afirmaram o mesmo sobre a economia. Metade disse que Trump tinha "um plano, uma política ou uma abordagem melhor" para administrar a economia, em comparação com 37% para Harris, enquanto que, em relação à inflação, Trump venceu por 47% a 34%.

A votação presencial termina na terça-feira, com as pesquisas mostrando uma disputa acirrada entre Kamala e Trump a nível nacional e nos Estados determinantes para o resultado.

O governo Biden e, posteriormente, a campanha de Kamala, reconheceram desde o início o problema que a inflação representava.

Biden batizou uma das principais leis de seu governo de "Lei de Redução da Inflação", embora grande parte dela tenha se concentrado em subsídios para veículos elétricos e energia limpa. Como o aumento dos preços dos aluguéis e das moradias surgiu como um problema particularmente grave, eles lançaram propostas que incluíam a limitação dos aumentos de aluguéis, incentivos fiscais para a construção de moradias acessíveis e ajuda para o pagamento da entrada a compradores de casas pela primeira vez.

O que eles não divulgaram tanto foi o quanto esse problema seria duradouro para as famílias que o viviam.

As atitudes melhoraram um pouco quando a inflação começou a diminuir no ano passado, mas a mudança só foi até certo ponto.

"CLARAMENTE NEGATIVO"

Soluções foram apresentadas por ambas as campanhas, mas a inflação, que é responsabilidade, em primeiro lugar, do Federal Reserve por meio da taxa de juros e das condições de crédito, é algo difícil de ser enfrentado pelas autoridades eleitas.

O presidente republicano Richard Nixon tentou o caminho direto, congelando os aumentos de salários e preços por 90 dias em 1971 e estabelecendo um painel governamental para aprová-los depois disso. A inflação era de 4,3% na época e caiu abaixo de 4% no verão de 1972, enquanto Nixon fazia campanha para a reeleição.

Mas ela disparou naquele outono quando os controles foram flexibilizados e, após um embargo dos exportadores de petróleo árabes em 1973, ultrapassou 12% no final de 1974.

Quando a inflação começou a subir durante seu mandato, o presidente democrata Jimmy Carter usou um discurso importante em 1978 para anunciar planos para limitar os gastos do governo e pedir limites voluntários de salários e preços às empresas. Na metade de sua candidatura perdida à reeleição contra o republicano Ronald Reagan, os preços estavam subindo mais de 14% ao ano.

Depois de duas recessões, um período de taxas de juros punitivas impostas pelo Fed e seu compromisso mais firme com o controle da inflação, os aumentos de preços gradualmente se estabeleceram perto do nível de 2% que o banco central acabou adotando como sua meta oficial - e permaneceram lá até a pandemia da Covid-19.

Os economistas têm discutido sobre os motivos exatos pelos quais a inflação decolou a partir de 2021 e se isso poderia ter sido evitado. Mas, em geral, eles concordam com a combinação geral. Como a pandemia limitou os gastos com serviços presenciais, ela também criou grandes atrasos na fabricação e entrega de mercadorias, de bicicletas a eletrodomésticos e automóveis, que de repente estavam em alta demanda como resultado de cerca de 5 trilhões de dólares em estímulos do governo federal.

O apoio à pandemia começou com Trump; e Biden acrescentou mais em um movimento que, segundo alguns economistas, pode ter sobrecarregado a demanda além do necessário

É um debate que está acontecendo em retrospectiva e à sombra de uma crise de saúde que durou tempo suficiente - novas variantes da Covid ainda estavam afetando reuniões presenciais até 2021 - para implicar até mesmo o Fed. A inflação decolou em 2021, e o banco central não aumentou os juros até março de 2022.

O que não parece estar em dúvida é o impacto sobre o humor público, algo que não deveria ser uma surpresa.

As pesquisas sobre inflação têm sido consistentes em mostrar que os choques de preços são registrados profundamente e não são esquecidos rapidamente.

"A inflação complica significativamente a tomada de decisões domésticas, o que é visto como sua consequência mais crítica", concluíram os pesquisadores Alberto Binetti, da Universidade Bocconi, e Francesco Nuzzi e Stefanie Stantcheva, da Universidade de Harvard, com base nos resultados de uma pesquisa online com 2.264 pessoas, realizada entre março e maio. "Essa complexidade afeta as escolhas econômicas diárias" e aumenta a incerteza econômica.

As pessoas também não parecem se importar muito se, como aconteceu recentemente e os democratas tentaram enfatizar, os salários aumentarem mais rapidamente do que os preços.

"A inflação é percebida como um fenômeno inequivocamente negativo, sem qualquer correlação econômica positiva em potencial", descobriram eles.