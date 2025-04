AP acusa Casa Branca de Trump de desafiar ordem judicial que restabeleceu acesso da agência

Por Andrew Goudsward

WASHINGTON (Reuters) - A Associated Press acusou os assessores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de desafiar uma ordem judicial que restabelece seu acesso a eventos de imprensa na Casa Branca, depois que um juiz concluiu que a agência de notícias havia sofrido retaliação ilegal.

Em uma ação judicial na quarta-feira, os advogados da AP acusaram a Casa Branca de continuar a excluir seus jornalistas do pequeno grupo de repórteres que viaja com o presidente e participa de eventos no Salão Oval, violando a ordem do juiz distrital dos EUA Trevor McFadden de suspender essas restrições enquanto uma ação judicial avança.

McFadden concluiu que a Casa Branca havia discriminado a AP por continuar a se referir ao Golfo do México em sua cobertura, em vez do Golfo da América, conforme ordenado por Trump. O tribunal disse que a Casa Branca provavelmente violou as proteções de liberdade de expressão previstas na Constituição dos EUA.

A Casa Branca apelou da decisão de McFadden para um tribunal federal de apelações, que deverá ouvir argumentos na quinta-feira sobre a possibilidade de interromper a decisão.

A Casa Branca disse na terça-feira que todas as agências de notícias, incluindo a Reuters e a Bloomberg, não teriam mais um lugar permanente no pool de imprensa. A AP argumentou que a nova política viola claramente a ordem anterior e é um pretexto para mais retaliação contra a AP.

O processo da AP não propõe um curso de ação específico, mas pede ao juiz que garanta o cumprimento imediato de sua decisão.

A Casa Branca argumenta que a AP não tem direito ao que a administração chamou de acesso especial ao presidente.

Um funcionário da Casa Branca disse que as mudanças no pool de imprensa são necessárias para "garantir que a mensagem do presidente chegue ao público-alvo e que os veículos com experiência no assunto aplicável estejam presentes conforme os eventos o justifiquem".

A Reuters e a AP emitiram declarações denunciando a nova política, que coloca as agências de notícias em um rodízio maior com cerca de 30 outros jornais e veículos impressos.

Outros clientes da mídia, incluindo organizações de notícias locais que não têm presença em Washington, dependem dos relatos em tempo real das agências de notícias sobre declarações presidenciais, assim como os mercados financeiros globais.

A AP afirma em seu manual de estilo que o Golfo do México tem esse nome há mais de 400 anos e, como uma agência de notícias global, a AP se referirá a ele pelo nome original, embora reconheça o novo nome escolhido por Trump.

A AP, formada em 1846, afirma em seu site que opera em cerca de 250 locais em quase 100 países. Seus jornalistas fornecem notícias aos clientes em todo o mundo em texto, fotos, gráficos e vídeo.