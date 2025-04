Ex-primeira-dama do Peru chega ao Brasil após receber asilo político

Do UOL, em São Paulo

A ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, chegou ao Brasil hoje, um dia após ser condenada a 15 anos por lavagem de dinheiro e pedir asilo político na embaixada brasileira. A informação foi confirmada pelo advogado da primeira-dama ao UOL.

O que aconteceu

Nadine pousou em Brasília às 12h10 de hoje e seguirá para São Paulo em seguida. Ela veio ao Brasil acompanhada do filho de 15 anos, em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) enviado pelo governo Lula.

Nadine é inocente, diz defesa. Ao UOL, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, que integra a defesa de Ollanta Humala , afirmou que não há provas para a condenação dela e do ex-presidente. As decisões "foram lastreadas por uma única delação que já é inclusive objeto de dúvidas e polêmicas no próprio Peru", argumenta.

Advogados consideraram o apoio do Brasil "um show de diplomacia". Além de Carvalho, representam o casal os advogados Leonardo Massud e Leandro Sarcedo.

O ex-presidente peruano Ollanta Humala, 62, está detido no Peru após condenação a 15 anos de prisão. O político foi levado para a mesma prisão onde dois outros ex-chefes de Estado estão detidos.

Entenda o caso

Nadine Heredia, esposa do ex-presidente Ollanta Humala, entrou ontem na embaixada brasileira em Lima para pedir asilo horas após ter sido condenada à prisão por lavagem de dinheiro. A informação foi dada pelo Ministério das Relações Exteriores do Peru, que alegou que "deu as garantias para que ela e o seu filho fossem transportados".

A Justiça do Peru condenou Humala e Heredia a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro. A acusação é por terem usado valores ilícitos de empresas brasileiras para sua campanha política de 2011, da qual saiu vencedor.

Humala, é um oficial militar reformado de centro-esquerda de 62 anos. Ele ocupou a presidência até 2016.

A prisão para a qual ele foi levado, foi criada para abrigar ex-presidentes e é onde estão também Alejandro Toledo e Pedro Castillo. A unidade fica entro da sede de uma unidade de operações especiais da polícia, localizada em um bairro pobre de Lima.

*Com informações da Reuters