Médico alemão de cuidados paliativos é acusado de 15 homicídios

BERLIM (Reuters) - Promotores de Berlim acusaram nesta quarta-feira de 15 homicídios um médico suspeito de administrar quantidades letais de medicamentos a pacientes paliativos sob seus cuidados.

Os promotores também estão buscando uma proibição profissional vitalícia para o suspeito de 40 anos, detido desde agosto de 2024, e que atuava em vários Estados alemães.

O suspeito, que não teve seu nome oficialmente divulgado de acordo com as leis de privacidade alemãs, não admitiu as acusações, disseram os promotores.

Inicialmente, ele era suspeito de estar envolvido em quatro mortes no ano passado, as quais, segundo os promotores, tentou encobrir ateando fogo nos apartamentos das vítimas.

No entanto, as investigações em andamento revelaram mais mortes suspeitas, que remontam a 2021, e esse número ainda pode aumentar.

Uma equipe de investigação criada especificamente para o caso está avaliando os registros de seus pacientes e mais exumações estão planejadas.

O médico é acusado de administrar um anestésico e depois um relaxante muscular a pacientes paliativos que não estavam em estágio final do processo de morte e sem seu conhecimento ou consentimento, disseram os promotores.

(Reportagem de Miranda Murray)