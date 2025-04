PM morre após ser atropelado duas vezes por carro em estacionamento de shopping em SP

Um policial militar aposentado morreu atropelado de propósito no estacionamento do Shopping Metrô Itaquera, zona leste de São Paulo, na noite desta terça-feira, 15. A polícia investiga o caso homicídio por vingança. Mandados de prisão de dois suspeitos foram expedidos, mas ninguém foi preso. A vítima foi identificada pela polícia como o 3º Sargento Abel Silva de Siqueira, de 58 anos.

Segundo a polícia, o ex-agente foi ao shopping, um dos mais movimentados da capital paulista, com a família. De acordo com o Boletim de Ocorrência, documento ao qual o Estadão teve acesso, a vítima saiu sozinho em direção ao próprio veículo por volta das 18h40.

Câmeras do sistema de segurança do shopping registraram o momento em que o veículo - um Veloster preto - atropela Abel. Seguranças afirmam que Abel tentou se levantar, mas o carro retornou e passou novamente por cima do corpo do PM reformado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima morreu no local.

A polícia trabalha com a hipótese de vingança. De acordo com as investigações, o dono do carro envolvido no crime, identificado como Osvaldo Bonifácio de Jesus, é pai de um jovem morto em uma briga de trânsito envolvendo Abel no passado.

A polícia fez dois pedidos de prisão, já autorizados pela Justiça. Um deles é o de Osvaldo, proprietário veículo que causou o atropelamento; o segundo é de Alan Bonifácio, irmão do jovem morto na briga de trânsito.

Valdecir Aparecido, delegado responsável pelas investigações, afirma que vários indícios justificaram os pedidos de prisão.

"Nós encontramos apenas impressões digitais do Alan no carro. As imagens do shopping mostram que o carro do suspeito entra imediatamente após o carro da vítima. Além disso, encontramos imagens dos documentos da vítima no celular da Alan, encontrado na casa dele", afirma o delegado. "Acreditamos que o crime tenha sido premeditado por vingança.

Pela dinâmica dos fatos, o delegado acredita que as outras pessoas da famílias do ex-PM poderiam também ter sido vítimas. "O veículo foi usado de forma cruel. Se outras pessoas da família estivesse com ele, elas também poderiam ter sido atacadas", conclui.

Ao fugir do local, o motorista atravessou a cancela do estacionamento, mas perdeu o para-choque. A partir da placa, a polícia conseguiu identificar o dono do carro. Ainda não se sabe se era ele quem dirigia o veículo.

O carro foi abandonado a cerca de um quilômetro do shopping. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Osvaldo.

Em março do ano passado, Luan Henrique Bonifácio, de 30 anos, morreu durante uma discussão após ser baleado sete vezes. A caminho do trabalho, Luan estava a bordo de um Honda na avenida Afonso Sampaio de Sousa. Depois da discussão, o ex-agente de segurança atirou em direção ao rapaz. Luan ficou internado 11 dias, foi submetido a três cirurgias, mas faleceu.

De acordo com a polícia, a família dele investigou o assassinato por conta própria. O PM chegou a ser preso, foi liberado e respondia ao processo em liberdade.