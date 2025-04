MOSCOU (Reuters) - A Rússia e a China têm planos ambiciosos para a cooperação no espaço, disse o presidente russo, Vladimir Putin, nesta quarta-feira, conforme relatado pela agência de notícias Interfax.

De acordo com Putin, muitos países estão interessados em colaborar com a Rússia, e Moscou continua comprometida com seus planos de exploração do espaço, incluindo missões à Lua e a Marte.

(Por Maxim Rodionov)