China afirma que não se deixará levar pelo 'jogo insignificante' de tarifas dos EUA

A China já tem conhecimento de que alguns de seus produtos exportados aos Estados Unidos estão sujeitos a tarifas que, somadas, chegam a 245%, informou nesta quarta-feira, 16, um porta-voz do Ministério do Comércio chinês. "Isso expõe plenamente o grau irracional a que chegou a prática dos EUA de instrumentalizar e militarizar as tarifas", afirmou.

O representante da pasta reiterou que Pequim já deixou clara sua posição sobre a "imposição unilateral" de sobretaxas por parte de Washington. "A China não se deixará levar por esse jogo insignificante de tarifas promovido pelos EUA. No entanto, se os EUA insistirem em prejudicar substancialmente os interesses chineses, a China contra-atacará com firmeza e lutará até o fim", completou.