Morre jovem após surto de virose que atingiu Guarujá: '102 dias de batalha'

Após 102 dias internada na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Avaré (SP), Caroline Costa Rolim, de 20 anos, não resistiu a uma parada cardiorrespiratória e morreu. A jovem foi hospitalizada em janeiro deste ano, após contrair uma virose durante as comemorações de Ano-Novo na Baixada Santista.

Na ocasião, um surto de virose atingiu turistas e moradores do litoral paulista, com sintomas como náuseas, vômitos e diarreia. Só no município do Guarujá, mais de 2 mil atendimentos por virose foram registrados em dezembro, segundo a prefeitura.

"Foram 102 dias de batalha pela vida"

A família de Caroline acompanhava de perto o quadro de saúde da jovem. Depois de quase um mês de internação, ela chegou a ser extubada, conversava por gestos e frases escritas em um papel, mas voltou a ter complicações e teve que ser entubada novamente.

Houve uma melhora significativa nos últimos meses, ela chegou a responder às medicações, mas na última segunda-feira, Caroline teve uma parada cardiorrespiratória, foi reanimada, mas voltou em estado crítico, segundo informações do irmão.

Ela estava tendo algumas melhoras, mas infelizmente ontem ela teve uma parada, voltou e aí ela ficou bem debilitada, em estado bem crítico e a gente optou por não fazer mais nada e deixar ela descansar. Aí a gente só esperou o tempo dela mesmo. Ela lutou pela vida.

Rodrigo Rolim, irmão de Caroline

Nas redes sociais, ele enfatizou a luta da jovem pela sobrevivência. "É minha guerreira, hoje a sua luta acabou. Foram 102 dias de uma batalha travada por sua vida, você lutando da sua maneira, nós, da nossa, e os médicos da forma que puderam. Então, com muito pesar e o pouco de lucidez que por ora tenho, venho deixar essa publicação não como uma nota de pesar, mas sim para sua infinita lembrança".

"Sua partida deixa um vazio imenso e difícil de descrever. Carol era luz, doçura e coragem. Uma jovem cheia de vida, sonhos e um jeito único de cativar quem cruzava seu caminho. Sua história comoveu e uniu uma cidade inteira, que agora chora junto a sua família e se despede com profunda tristeza", destacou um jornalista amigo da família.

Caroline morava com a família em Taquarituba, interior de São Paulo. Ela foi enterrada na tarde de hoje, no Cemitério Central da cidade.

A reportagem entrou em contato com o Ministério Público de São Paulo, que está investigando o caso, e com Secretaria de Saúde do estado. A nota será atualizada caso haja retorno.

Relembre o caso:

Caroline viajou com a família para comemorar o Réveillon no Guarujá. Dos oito integrantes do grupo, sete apresentaram sintomas de virose. Enquanto a maioria se recuperou em poucos dias, Caroline teve uma piora significativa e foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com a Prefeitura do Guarujá, a jovem chegou ao atendimento com sintomas típicos de virose e foi diagnosticada com diabetes, condição que agravou seu quadro clínico. Diante da gravidade, Caroline foi transferida para um hospital particular, onde ficou internada, depois foi levada para Santos e em seguida para a Santa Casa em Avaré (SP).