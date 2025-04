Ucrânia acusa Rússia de atacar sua infraestrutura de energia 30 vezes desde março

KIEV (Reuters) - A Ucrânia acusou a Rússia nesta quarta-feira de realizar mais de 30 ataques à sua infraestrutura de energia desde que os dois lados concordaram, em março, em interromper os ataques a esses alvos.

A Rússia atacou instalações de energia em Kherson e Mykolaiv, no sul, e em Poltava, no centro do país, nas últimas 24 horas, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Heorhii Tykhyi, em uma coletiva de imprensa.

"Consideramos que o cessar-fogo energético começou em 25 de março", disse ele. "Infelizmente, podemos ver que a Rússia está violando esse acordo quase que diariamente. Nem mesmo um mês se passou desde que o acordo foi feito, mas a Rússia já violou esse acordo mais de 30 vezes."

Tanto Kiev quanto Moscou se acusam mutuamente de violar o cessar-fogo limitado de 30 dias, mediado pelos Estados Unidos, em ataques à infraestrutura de energia.

Nesta quarta-feira, o Ministério da Defesa da Rússia disse que a Ucrânia realizou seis ataques à infraestrutura de energia russa no último dia, informou a agência de notícias estatal RIA.

Tykhyi afirmou que a Ucrânia estava fornecendo detalhes sobre as supostas violações aos seus aliados ocidentais.

Esperava-se que a trégua limitada de energia fosse um trampolim para um cessar-fogo completo, abrindo caminho para um acordo de paz que acabaria com mais de três anos de guerra com a Rússia.

A Ucrânia concordou com uma proposta mais ampla de cessar-fogo dos EUA, mas a Rússia a rejeitou, impondo condições adicionais.

Os combates continuam ao longo de mais de 1.000 km da linha de frente.

As forças russas avançam no leste ucraniano. As batalhas mais ferozes ocorrem em torno das direções de Pokrovsk, Toretsk e Lyman, disseram os militares da Ucrânia em sua atualização diária.

(Reportagem de Pavel Polityuk)