Troca de cartão, falso motoboy: 10 golpes bancários mais comuns no Brasil

Um levantamento divulgado pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) mostrou que em 2024 diversas modalidades de crimes cibernéticos prejudicaram clientes bancários e instituições financeiras associadas. Veja, abaixo, quais foram os 10 mais comuns e como evitá-los.

10 golpes mais aplicados contra clientes bancários em 2024

1. Golpe do WhatsApp

Como funciona: o criminoso tenta clonar a conta da vítima no aplicativo. Ele solicita o código de verificação enviado por SMS, fingindo ser de uma empresa ou site em que a vítima tem cadastro.

Como evitar: ative a verificação em duas etapas no WhatsApp e nunca compartilhe senhas ou códigos recebidos por SMS, mesmo que a mensagem pareça oficial.

2. Golpe da falsa venda

Como funciona: criminosos criam e-commerces (lojas virtuais) falsos, promovem ofertas irreais e usam redes sociais para enganar consumidores com preços muito abaixo do mercado.

Como evitar: desconfie de preços muito baixos e verifique a reputação da loja. Evite clicar em links recebidos por e-mail, SMS ou redes sociais, e prefira sites de confiança e conhecidos.

3. Golpe da falsa central telefônica ou falso funcionário

Como funciona: o golpista liga fingindo ser do banco e alerta sobre irregularidades. Ele solicita dados pessoais e orienta a vítima a fazer transferências para supostamente resolver o problema.

Como evitar: bancos nunca solicitam senhas, dados completos ou transferências por telefone. Desligue e entre em contato com o banco por outro aparelho, usando canais oficiais.

4. Phishing (pescaria digital)

Como funciona: e-mails ou mensagens falsas com links suspeitos levam a páginas que simulam ambientes confiáveis para roubar dados pessoais e financeiros.

Como evitar: nunca clique em links desconhecidos. Mantenha o sistema operacional e antivírus atualizados. Em caso de dúvida, procure seu banco diretamente.

5. Golpe do falso investimento

Como funciona: sites e perfis falsos prometem lucros rápidos e altos com investimentos. Em alguns casos, os golpistas até pagam pequenos valores iniciais para ganhar a confiança da vítima.

Como evitar: desconfie de promessas de retorno muito alto e pesquise se a empresa é autorizada a operar pelo mercado financeiro. Nunca se apresse em fechar negócios e fuja de abordagens insistentes pelas redes sociais.

6. Golpe da troca de cartão

Como funciona: o golpista observa a senha digitada e troca o cartão da vítima durante o pagamento em maquininhas.

Como evitar: sempre confira o valor na tela da máquina, verifique se o cartão devolvido é realmente o seu e não entregue o cartão a ninguém. Prefira passar você mesmo na maquininha.

7. Golpe do falso boleto

Como funciona: boletos são falsificados com dados dos criminosos para que o pagamento vá diretamente para eles.

Como evitar: antes de pagar, confira nome, CPF/CNPJ do beneficiário, data de vencimento e valor. Verifique se os dados que aparecem no canal de pagamento coincidem com o boleto físico. Em caso de dúvida, entre em contato com a empresa emissora.

8. Golpe da devolução do empréstimo

Como funciona: um empréstimo é contratado em nome da vítima. Depois, os criminosos entram em contato pedindo que ela devolva o valor para cancelar a operação.

Como evitar: se isso acontecer, fale diretamente com o banco pelos canais oficiais. Nunca envie dinheiro por pix ou boleto a pessoas ou empresas desconhecidas.

9. Golpe da mão fantasma

Como funciona: o golpista finge ser do banco e informa que a conta foi invadida. Ele pede para instalar um aplicativo que supostamente resolverá o problema, mas que na verdade permite o acesso total ao celular da vítima.

Como evitar: desconfie imediatamente e não instale aplicativos enviados por terceiros. Encerre o contato e ligue para o banco de outro telefone, por meio dos canais oficiais.

10. Golpe do falso motoboy

Como funciona: o criminoso diz que o cartão foi clonado e que é necessário bloqueá-lo. Pede que o cliente o corte ao meio e entregue a um motoboy, junto com a senha. O chip permanece intacto e pode ser usado para fraudes.

Como evitar: nenhum banco envia funcionários ou motoboys para buscar cartões. Nunca entregue seu cartão a terceiros. Em caso de dúvida, desligue e entre em contato diretamente com o banco por meios oficiais.