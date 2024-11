Novo supercarro da Ferrari tem ágio de R$ 14 milhões em concessionária

O novo hipercarro da Ferrari, a F80, mal foi lançado e já está movimentando muito dinheiro.

O preço oficial parte de US$ 3,9 milhões (cerca de R$ 22,9 milhões na conversão direta) e todas as 799 unidades do modelo já estão reservadas.

Como costuma acontecer no caso de carros cobiçados com produção limitada, as lojas que garantiram um exemplar do F80 estão cobrando ágio.

Uma concessionária está vendendo uma reserva do modelo por US$ 6,3 milhões (R$ 37 milhões).

Nesse caso, o ágio é de nada menos do que US$ 2,4 milhões (R$ 14 milhões).

O que aconteceu

Substituta da LaFerrari, a Ferrari F80 está tendo uma de suas 799 unidades vendida por uma concessionária na Alemanha. Porém, o preço praticado está além do que a fabricante italiana cobra, US$ 3,9 milhões.

Acreditando no potencial de mercado do modelo, o estabelecimento colocou o carro à venda por US$ 6,3 milhões.

Não se sabe se a concessionário fechou o pedido da F80 ou se um cliente particular decidiu não seguir com sua reserva, com isso aumentando bastante o preço do carro.

Quanto ao carro, em seu conjunto mecânico ele tem um propulsor 3.0 biturbo V6 ao lado de um sistema híbrido forte. Juntos, eles são capazes de gerar 1.217 cv - fazendo o modelo ser o mais potente da história da Ferrari produzido em série. Seu torque é de 86,6 kgfm.

