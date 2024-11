Papa reza diante de túmulos de bebês no Dia de Finados

VATICANO, 2 NOV (ANSA) - O papa Francisco participou de uma missa em um cemitério público de Roma, capital da Itália, neste sábado (2), por ocasião do Dia de Finados, e rezou diante de túmulos de bebês não nascidos.

A cerimônia no Cemitério Laurentino, o terceiro maior da "cidade eterna", foi marcada por orações silenciosas, e o líder da Igreja Católica não pronunciou a homilia nem deu declarações.

Assim como fizera em 2018, o Papa chegou ao local e logo se dirigiu ao "Jardim dos Anjos", área onde estão sepultados bebês e crianças, além de fetos que não nasceram devido a abortos.

Em determinado momento, Francisco foi deixado sozinho para orar em meio aos túmulos, onde as flores dão lugar a brinquedos e pelúcias.

Após a missa, o pontífice cumprimentou membros do grupo "Centelhas de Esperança", que reúne mães que perderam filhos muito jovens. As mulheres entregaram ao Papa um cachecol branco para simbolizar um "abraço".

A única declaração do pontífice no dia foi confiada às redes sociais. "Na Igreja não há luto que permaneça solitário, não há lágrima que se verte no esquecimento, porque tudo respira e participa de uma graça comum", diz uma mensagem publicada em suas contas no X. (ANSA).

