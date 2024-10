Roma instala piscina na Fontana di Trevi para coletar moedas

ROMA, 31 OUT (ANSA) - A Prefeitura de Roma instalou nesta quinta-feira (31) uma piscina em frente da Fontana di Trevi para que os turistas consigam lançar moedas durante as obras de limpeza de uma das atrações mais populares da capital italiana.

O tanque de água da histórica fonte romana foi esvaziado para permitir que os especialistas iniciassem os trabalhos de preservação do precioso monumento do século 18, previstos para acabar no final de dezembro.

Nas redes sociais, a presença da piscina, uma alternativa encontrada pela Prefeitura para agradar os turistas que não querem deixar de lado a tradição de lançar uma moeda na Fontana di Trevi, foi alvo de diversas piadas.

A capital italiana aproveitará a obra de limpeza da fonte para testar um sistema de acesso controlado em uma passarela que será montada para permitir visitas durante o período dos trabalhos.

No início de outubro, prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, disse que uma eventual cobrança de ingressos para a Fontana di Trevi não passaria de dois euros (R$ 12). (ANSA).

