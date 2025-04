Bombeiros resgatam cabra presa em enchente após chuvas em Petrópolis (RJ)

Do UOL, em São Paulo

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro resgatou na tarde de hoje uma cabra que ficou presa em um carro no meio de uma enchente em Petrópolis, na região serrana fluminense.

O que aconteceu

Carro com a cabra foi atingido por um poste. Quando os bombeiros chegaram ao local, o motorista já não estava lá, mas eles encontraram o animal preso no porta-malas do veículo.

Cabra foi resgatada em segurança e devolvida ao dono, informaram os bombeiros. O caso aconteceu em Val Paraíso, bairro de Petrópolis.

Fortes chuvas atingem vários pontos do estado do Rio de Janeiro. Além da capital, cidades da Baixada Fluminense, região serrana e Costa Verde foram afetadas pelos temporais, que deixaram centenas de pessoas desalojadas.

A situação de Angra dos Reis é uma das mais críticas. A prefeitura decretou emergência e, até esta tarde, 346 moradores do município tiveram de deixar suas casas.

Angra recebeu nos últimos dois dias mais chuva do que a média do mês inteiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, alguns pontos da cidade receberam mais de 300 milímetros de chuva —a média mensal para o mês de abril na cidade é de 143 milímetros, segundo a Climatempo.